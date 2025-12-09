Тарас Тополя признался, сколько потратил на восстановление разрушенной ракетой квартиры и кто ему помог

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя раскрыл сумму, которую они с бывшей женой Еленой потратили на восстановление поврежденной ракетой квартиры.

Полгода назад дом, в котором с семьей жил музыкант, пострадал в результате обстрела. Вражеская ракета попала по многоэтажке, расположенной по соседству с артистом. Между тем взрывная волна повредила квартиру Тополь. Лидер "Антител" на проекте "33 запитання" признается, что они с экс-супругой Еленой потратили около двух миллионов на восстановление. У бывших супругов были собственные сбережения, также им помогали родители и друзья.

"Ориентировочно, где-то 2 миллиона гривен. Собирать средства относительно того горя, которое у людей, я не смог и в принципе никогда не планировал. Нам друзья помогли, были свои какие-то сбережения, родители и совместно восстановили", - поделился артист.

Квартира Тараса и Елены Тополь пострадала в результате обстрела еще летом

Тарас Тополя признается, что его семье еще и относительно повезло, если это можно так назвать. В частности, никто из Тополь не пострадал, а в квартире в момент обстрела не было детей.

"Нам повезло. Самое важное - дети живы. К счастью, их не было в тот момент, так сложились обстоятельства. Напротив нашего дома - "хрущевка", куда прямо попало. Она примерно в 20 метрах от наших окон. У нас квартира на 5-м этаже, и прямо напротив нашего этажа крыша этой хрущевки. И напротив наших окон снесло весь подъезд. Там погибли люди, пострадало много людей, другие остались вообще без дома...", - признался артист.

Напомним, в начале декабря Тарас и Елена Тополи ошеломили новостью, что разводятся. Артисты уже подали заявление в суд, из которого стало известно, кто инициатор.