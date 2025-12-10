Средства "зимней поддержки" получили не все, но на всех ли хватит денег: что говорят в правительстве

Деньги. / © УНИАН

Реклама

От старта «Зимняя поддержка» произошло уже несколько волн денежных выплат. Впрочем, еще не все украинцы получили помощь. По состоянию на 9 декабря подано 15,8 млн заявлений на получение "зимней тысячи".

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко, сообщает "Укринформ".

«По состоянию на сегодняшний день мы уже имеем 15 860 000 заявок. Это достаточно большое количество, учитывая, что оказываться на помощь можно до 24 декабря. Но мы готовы к этому. Хочу всех заверить: денег хватит. Все заявки будут выполнены, и все получат свою "зимнюю поддержку" 1 000 гривен», - подчеркнула Кириенко.

Реклама

На получение выплат 6500 грн, оформить которые можно до 17 декабря, для наиболее уязвимых категорий украинцев поступило 342 тыс. заявлений. Около 200 тыс. человек уже получили денежные средства.

Представитель Минсоцполитики сообщила, что украинцы чаще всего рассчитываются «зимней тысячей» за коммунальные услуги, далее — покупка лекарств в аптеках и донаты на армию. В свою очередь, отметила Кириенко, помощь 6,5 тыс. грн можно потратить только на ограниченные группы товаров: теплую зимнюю одежду, обувь, лекарства и витамины.

Как сообщалось, в Украине идет выплата помощи «зимняя поддержка». 15 ноября стартовала программа помощи, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем украинцам, официально проживающим в стране, а с 21 ноября — 6500 грн тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.