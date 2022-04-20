Война: 55-й день в десяти фотографиях

Мы продолжаем разгребать завалы, хоронить погибших на освобожденных землях. И продолжаем бороться за освобождение оккупированных.

Мы едины, мы сильны, мы верим в победу. Наша борьба с широкомасштабным вторжением российских оккупантов длится уже 55 дней.

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Логистический парк «Комодор» в руинах после бомбардировки и сожжения во время российского вторжения 19 апреля 2022 года недалеко от Макарова. По данным Forbes, в результате атаки в начале марта были уничтожены лекарства и медицинское сырье для украинской фармацевтической компании «Фармак» на сумму около 50 миллионов долларов. Убытки других арендаторов объекта площадью 400 000 квадратных метров пока неизвестны.

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Местные жители идут среди обломков обгоревшего российского танка рядом с разрушенными домами в селе Залесье к северо-востоку от Киева, 19 апреля 2022 года.

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Церковь Святых Петра и Павла во Львове. Она имеет статус военной церкви, так как там служат греко-католические военные капелланы, и тесно связана с украинскими вооруженными силами. В этом году православная Пасха будет отмечаться в Украине 24 числа. После атак на Львов люди стекались в церкви города, чтобы помолиться и почтить память погибших. Детали интерьера защищены от бомбардировок. Это распятие было настолько ценным, что советские власти пытались передать его в Санкт-Петербургский Эрмитаж. Однако благодаря неравнодушным людям святыню оставили во Львовской церкви.

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Плюшевый мишка опирается на стену в Чернигове.

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Беженцы красят пасхальные яйца на мастер-классе в Ивано-Франковске.

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Разрушенная детская площадка рядом со зданием детского сада «Барвинок», который был взорван во время российского вторжения, 19 апреля 2022 года, Макаров. Соседи рассказали, что бомба попала в детский сад «Барвинок» в 5 часов утра 7 марта, сообщается, что в результате взрыва никто не погиб.

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Овца проходит мимо экскаватора, убирающего завалы на хлебозаводе, который был взорван в Макарове, в результате взрыва на заводе погибли по меньшей мере 13 человек.

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Автомобиль с украинским флагом проезжает по поврежденному войной мосту 19 апреля 2022 года в Макарове.

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На фото табличка с надписью «Дети» на лобовом стекле автомобиля с пулевыми отверстиями в Ирпене 19 апреля 2022 года.

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Мужчина проходит мимо разрушенных и сожженных автомобилей в Ирпене, 19 апреля 2022 года

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