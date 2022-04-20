Війна: 55-й день у десяти фотографіях

Ми продовжуємо розгрібати завали, ховати загиблих на звільнених землях. І продовжуємо боротися за визволення окупованих.

Ми єдині, ми сильні, ми віримо у перемогу. Наша боротьба із широкомасштабним вторгненням російських окупантів триває вже 55 днів.

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Логістичний парк «Комодор» у руїнах після бомбардування та спалення під час російського вторгнення 19 квітня 2022 року неподалік Макарова. За даними Forbes, внаслідок атаки на початку березня було знищено ліки та медичну сировину для української фармацевтичної компанії «Фармак» на суму близько 50 мільйонів доларів. Збитки інших орендарів об'єкта площею 400 000 квадратних метрів наразі невідомі.

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Місцеві жителі йдуть серед уламків обгорілого російського танка поряд із зруйнованими будинками в селі Залісся на північний схід від Києва, 19 квітня 2022 року.

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Церква Святих Петра та Павла у Львові. Вона має статус військової, бо там служать греко-католицькі військові капелани, і тісно пов'язана з українськими збройними силами. Цього року православний Великдень cвяткуватимуть в Україні 24 числа. Після атак на Львів люди стікалися до церков міста, щоб помолитися та вшанувати пам'ять загиблих. Деталі інтер'єру захищені від бомбардувань. Це розп'яття було настільки цінним, що радянська влада намагалася передати його до Санкт-Петербурзького Ермітажу. Проте завдяки небайдужим людям святиню залишили у Львівській церкві.

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Плюшевий ведмедик спирається на стіну у Чернігові.

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Біженці фарбують крашанки на майстер-класі в Івано-Франківську.

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Зруйнований дитячий майданчик поряд із будинком дитячого садка «Барвінок», який був підірваний під час російського вторгнення, 19 квітня 2022 року, Макарів. Сусіди розповіли, що бомба влучила у дитячий садок «Барвінок» о 5 годині ранку 7 березня, повідомляється, що внаслідок вибуху ніхто не загинув.

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Вівця проходить повз екскаватор, який прибирає завали на хлібозаводі, який був підірваний у Макарові, внаслідок вибуху загинули щонайменше 13 людей.

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Автомобіль із українським прапором проїжджає пошкодженим війною мостом 19 квітня 2022 року в Макарові.

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На фото табличка із написом «Діти» на лобовому склі автомобіля з кульовими отворами в Ірпені 19 квітня 2022 року.

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Чоловік проходить повз зруйновані та спалені автомобілі в Ірпені, 19 квітня 2022 року

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