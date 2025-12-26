В одинаковых пижамах: Джорджина Родригес показала, как отпраздновала Рождество со своим женихом Роналду и детьми

Джорджина Родригес / © Associated Press

Реклама

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, поделилась в Instagram видео с празднования Рождества.

Всей большой семьей — а пара воспитывает пятерых детей — они собрались за ужином у себя дома. Оделись в одинаковые клетчатые пижамы. Под песню Last Christmas они весело идут к елке, которую нарядила Джорджина.

Отметим, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Недавно стало известно, где и когда состоится свадьба звездной пары.

Реклама

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с их детьми / © Instagram Джорджины Родригес

Ранее, напомним, Джорджина Родригес снялась для глянца. Она стала главной звездой январского номера испанского редакции журнала Elle.