Изменения в Конституцию для признания российской оккупации: будет ли референдум

Голосование / © Associated Press

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти не рассматривают возможность проведения референдума о внесении изменений в Конституцию для признания российской оккупации украинских территорий.

Об этом Ермак сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Руководитель ОП отметил отсутствие у Украины намерений уступать свои территории врагу.

"Мы этого (референдум — ред.) не делаем, и пока мы не намерены уступать ни одну часть нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия», — высказался Ермак.

Он акцентировал, что Украина хочет прекращения войны и получить гарантии того, что агрессия не повторится.

«Зеленский четко заявил: все территориальные вопросы будут рассмотрены на его двусторонней встрече с Путиным. Кроме того, переговоры должны начаться с нынешней линии фронта, и в любом случае мы не откажемся от наших национальных территорий. Мы признаем ситуацию, созданную войной, и хотим ее обсудить», — рассказал руководитель президентского офиса.

Напомним, 9 августа Зеленский в своем заявлении фактически отклонил предложение президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать «определенный обмен территориями». По словам Зеленского, этого не позволяет украинская Конституция.

После встречи с Трампом в Вашингтоне 15 августа и заявления американского лидера о необходимости обмена территориями, Зеленский сказал, что будет обсуждать эту тему на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

А во время общения с журналистами накануне президент Украины сказал, что государство не будет торговать своими территориями в обмен на мир, как того требует Кремль. По словам Зеленского, юридического признания оккупации территорий не будет.