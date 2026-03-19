Сорвет ли кризис в Верховной Раде кредит МВФ: в парламенте сделали заявление

Верховная Рада Украины

Парламентский кризис в Украине уже влияет на принятие решений, необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом и продвижения евроинтеграции. В то же время, угрозы срыва финансирования пока не подтверждены — ключевая проблема заключается во внутренней политической ситуации.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, ключевая причина задержек – внутренняя политическая ситуация, а не позиция международных партнеров.

«Истоки проблемы в политическом кризисе, который сейчас продолжается в стране. Потому и лечить нужно не Международный валютный фонд, лечить надо политический кризис в стране», — подчеркнул он.

Гетманцев добавил, что парламент должен сосредоточиться на поиске голосов и компромиссов для принятия необходимых решений.

«Надо собирать голоса, нужно общаться с народными депутатами. Необходимо искать более приемлемые конструкции для того, чтобы вылечить этот политический кризис. Я убежден, что эту задачу можно решить», – отметил нардеп.

В то же время он раскритиковал работу правительства, которое, по его словам, не предоставило в парламент необходимые документы для обсуждения условий сотрудничества с МВФ.

«Для того чтобы дискутировать в Верховной Раде любые решения, содержащиеся в меморандуме с МВФ, их нужно получить от Кабинета министров. С ноября никакой законодательной инициативы нет», – подчеркнул он.

Депутат также опроверг информацию о возможном повышении налогов.

«Обсуждается отказ от немотивированных льгот. Постоянно повторяется нарратив о повышении. Мы налоги повышали единственный раз – когда говорили о военном сборе», – заявил Гетманцев.

Ожидается, что в ближайшее время состоится встреча украинских парламентариев с представителями МВФ, которая может прояснить дальнейшие перспективы сотрудничества.

Что происходит вокруг требований МВФ

Ситуация вокруг сотрудничества с Международным валютным фондом в последнее время существенно обострилась. По информации международных медиа, Фонд обеспокоен задержками в выполнении условий программы финансирования на 8,1 млрд долларов. Речь идет, в частности, о:

отмене налоговых льгот для импорта дешевых посылок

возможном расширении налогооблагаемой базы для ФЛПов

других изменениях, направленных на увеличение бюджетных поступлений

Эти инициативы вызывают сильное сопротивление в Верховной Раде, поскольку непопулярны среди населения. Поэтому депутаты фактически блокируют их рассмотрение, что уже привело к политическому конфликту.

На этом фоне возникли заявления о риске утраты финансирования от МВФ. По данным Bloomberg, затягивание решений может поставить под угрозу дальнейшее получение траншей.

Ситуация обострилась также из-за публичной критики со стороны президента Владимира Зеленского, обвинившего депутатов в бездействии. Это лишь усугубило напряжение между парламентом и Офисом президента.

Дополнительным фактором риска является ситуация с внешним финансированием. Часть помощи Европейского Союза, в частности большой пакет поддержки, остается заблокированной из-за позиции отдельных стран.