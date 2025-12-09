- Дата публикации
Категория
Политика
Трамп остро раскритиковал требования Украины по членству в НАТО
Дональд Трамп прокомментировал вопрос членства Украины в НАТО, заявив, что раньше существовало "понимание" о неуступлении.
Президент США Дональд Трамп снова прокомментировал вопрос вступления Украины в НАТО, заявив, что ранее существовало "понимание", что Киев не присоединится к Альянсу.
Об этом президент США в интервью Politico.
Трамп подчеркнул, что это понимание возникло "задолго до Путина", однако позиция изменилась после прихода к власти Владимира Зеленского.
"Было понимание, что Украина не будет вступать в НАТО. Справедливости ради это было задолго до Путина", - сказал Трамп.
Он отметил, что Украина начала "настаивать" на членстве позже, увязав это со сменой украинского руководства.
“А теперь они стали настаивать, знаете, когда Зеленский впервые пришел и впервые встретился с Путиным, он сказал: “Я хочу двух вещей. Я хочу возвращения Крыма, и мы будем членами НАТО», – рассказывает Трамп.
Президент США также добавил, что Зеленский "также сказал это не очень приятно".
Кроме того, президент США Дональд Трамп сделал ряд необычных комментариев по географии и статусу Крымского полуострова, вызвав удивление среди экспертов.