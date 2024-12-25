Усик – Фьюри: опубликовано полное видео боя-реванша

Смотрите, как украинец во второй раз одолел "Цыганского короля".

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх выложил в свободный доступ полное видео боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, в котором украинец победил британца и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Напряженный поединок состоялся в ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру: трижды по 116-112.

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Полное видео боя-реванша Усик – Фьюри

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Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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