Военно-морской флот России 6 декабря спустил флаг на эскадренном миноносце «Адмирал Ушаков», который был последним действующим кораблем проекта 956 Северного флота.

Об этом сообщил Канал Центра анализа стратегий и технологий.

«Адмирал Ушаков» был последним — 17-м — представителем этого проекта, который вошел в состав ВМФ СССР и России. В море корабль выходил в последний раз в 2023 году.

Сейчас в российском флоте формально остался только один эсминец этого типа — «Настойчивый». Он относится к Балтийскому флоту, но фактически не эксплуатируется.

Эскадренные миноносцы проекта 956 «Сарыч» относятся к кораблям 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением, предназначенных для действий в дальних морских и океанских районах. Это последний реализованный в СССР проект эсминцев этого класса.

Противокорабельные возможности кораблей обеспечивает ракетный комплекс «Москит». Кроме того, эсминцы оснащены зенитными ракетными системами, артиллерией, противолодочными и минными средствами.

Несмотря на то, что сегодня проект 956 считается устаревшим, РФ неоднократно отмечала «прекрасные модернизационные возможности» этих кораблей.

К слову, летом в Санкт-Петербурге затонул новейший буксир ВМФ России «Капитан Ушаков», который был спущен на воду в 2022 году. Судно, построенное по новому проекту 23470, накануне накренилось на правый борт и начало набирать воду. Следственный комитет РФ начал проверку по статье о «нарушении правил безопасности во время работ» для выяснения причин инцидента.