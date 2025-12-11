Подросток вонзил в пенис зарядный кабель: чем это закончилось (фото)

Реклама

Во Вьетнаме врачи провели экстренную операцию 16-летнему парню, в мочевом пузыре которого обнаружили зарядный кабель от телефона.

Об этом сообщает Need To Know.

Подросток вставил его в мочеиспускательный канал после просмотра видео в Интернете, где демонстрировали необычные ощущения.

Когда шнур застрял, парень скрывал инцидент, пока боль не стала невыносимой.

Семья доставила его в больницу Ан Бинь в Хошимине, где медики обнаружили, что кабель образовал в пузыре петлю и частично сгнил от длительного контакта с мочой.

Эндоскопическое вмешательство длилось около 30 минут и усложнилось из-за закрученной проволоки. После операции школьник поправился и проходит психологическое консультирование.

