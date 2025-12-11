- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 548
- Время на прочтение
- 1 мин
Подросток вонзил в пенис зарядный кабель: чем это закончилось (фото)
Подросток повторил опасный трюк с видео в Интернете, после чего провод застрял и вызвал сильную боль.
Во Вьетнаме врачи провели экстренную операцию 16-летнему парню, в мочевом пузыре которого обнаружили зарядный кабель от телефона.
Об этом сообщает Need To Know.
Подросток вставил его в мочеиспускательный канал после просмотра видео в Интернете, где демонстрировали необычные ощущения.
Когда шнур застрял, парень скрывал инцидент, пока боль не стала невыносимой.
Семья доставила его в больницу Ан Бинь в Хошимине, где медики обнаружили, что кабель образовал в пузыре петлю и частично сгнил от длительного контакта с мочой.
Эндоскопическое вмешательство длилось около 30 минут и усложнилось из-за закрученной проволоки. После операции школьник поправился и проходит психологическое консультирование.
