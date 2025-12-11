ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Зарядное устройство

Зарядное устройство / © Jam Press

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
548
Время на прочтение
1 мин
Зарядное устройство

Подросток вонзил в пенис зарядный кабель: чем это закончилось (фото)

Подросток повторил опасный трюк с видео в Интернете, после чего провод застрял и вызвал сильную боль.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько

Во Вьетнаме врачи провели экстренную операцию 16-летнему парню, в мочевом пузыре которого обнаружили зарядный кабель от телефона.

Об этом сообщает Need To Know.

Подросток вставил его в мочеиспускательный канал после просмотра видео в Интернете, где демонстрировали необычные ощущения.

Когда шнур застрял, парень скрывал инцидент, пока боль не стала невыносимой.

Семья доставила его в больницу Ан Бинь в Хошимине, где медики обнаружили, что кабель образовал в пузыре петлю и частично сгнил от длительного контакта с мочой.

Эндоскопическое вмешательство длилось около 30 минут и усложнилось из-за закрученной проволоки. После операции школьник поправился и проходит психологическое консультирование.

Зарядное устройство / © Jam Press

Зарядное устройство / © Jam Press

Напомним, мужчина прожил 30 лет с зажигалкой в желудке.

Дата публикации
Количество просмотров
548
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie