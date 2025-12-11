Эволюционный "предохранитель": как седина спасает наши жизни

Посмотрите на седину с благодарностью, ведь она спасает наше здоровье

Седина может быть признаком того, что ваше тело эффективно защищается от рака . К такому выводу пришли исследователи, изучавшие реакцию стволовых клеток на повреждение ДНК.

О результатах исследования, опубликованном в журнале Nature Cell Biology, рассказывает Live Science.

Выбор организма: поседеть или заболеть

Цвет наших волос зависит от меланоцитов – клеток, производящих пигмент. Они постоянно обновляются благодаря запасу стволовых клеток, обитающих в волосяном фолликуле.

Когда мы стареем или подвергаемся воздействию вредных факторов (например, ультрафиолета или радиации), ДНК этих клеток повреждается. Ученые из Токийского университета выяснили, что в этот момент организм запускает защитный механизм.

Поврежденные стволовые клетки перестают делиться и выключаются. Этот процесс называется клеточным старением.

Результат: Запас пигментных клеток иссякает, и волосы растут седыми.

Цель: Прекратив деление, клетка гарантирует, что не передаст поврежденную ДНК дальше и не превратится в раковую опухоль.

То есть седина – это своеобразная плата за безопасность. Организм «жертвует» цветом волос, чтобы предотвратить бесконтрольное размножение мутированных клеток.

Эксперимент на мышах

Исследователи проверили эту теорию на мышах, подвергая их воздействию радиации и химическим веществам.

Радиация: Стволовые клетки реагировали на повреждение ДНК остановкой деления. Мех животных седел, но опухоли не образовывались. Химические канцерогены Некоторые вещества «обманывали» эту защиту. Они позволяли поврежденным клеткам продолжать делиться. В результате цвет меха сохранялся, но впоследствии у животных развивался рак.

Новый взгляд на старение

Ведущий автор исследования, профессор Эми Нисимура, отмечает, что это открытие полностью меняет наше представление о седине.

"Это переосмысливает поседение волос и меланома (рак кожи) не как несвязанные события, а как разные последствия реакции стволовых клеток на стресс", - пояснила она.

Фактически, поседение – это успешная работа «антиракового предохранителя». Следующим шагом ученых будет проверка, идентичен ли этот механизм в волосяных фолликулах человека.

Напомним, врачи впервые заявили о полном выздоровлении безнадежных пациентов с множественной миеломой - смертельным видом рака крови. Революционная иммунная терапия позволила добиться ремиссии у большинства участников исследования, а у части из них полностью исчезли любые симптомы болезни.