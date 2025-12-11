- Дата публикации
Эволюционный "предохранитель": как седина спасает наши жизни
Обычно мы воспринимаем первые серебряные волосы с расстройством, как неизбежный признак старения. Однако новое исследование японских ученых предлагает посмотреть на это иначе: поседение может быть эволюционным механизмом, который организм включает, чтобы уберечь нас от злокачественных опухолей.
Седина может быть признаком того, что ваше тело эффективно защищается от рака . К такому выводу пришли исследователи, изучавшие реакцию стволовых клеток на повреждение ДНК.
О результатах исследования, опубликованном в журнале Nature Cell Biology, рассказывает Live Science.
Выбор организма: поседеть или заболеть
Цвет наших волос зависит от меланоцитов – клеток, производящих пигмент. Они постоянно обновляются благодаря запасу стволовых клеток, обитающих в волосяном фолликуле.
Когда мы стареем или подвергаемся воздействию вредных факторов (например, ультрафиолета или радиации), ДНК этих клеток повреждается. Ученые из Токийского университета выяснили, что в этот момент организм запускает защитный механизм.
Поврежденные стволовые клетки перестают делиться и выключаются. Этот процесс называется клеточным старением.
Результат: Запас пигментных клеток иссякает, и волосы растут седыми.
Цель: Прекратив деление, клетка гарантирует, что не передаст поврежденную ДНК дальше и не превратится в раковую опухоль.
То есть седина – это своеобразная плата за безопасность. Организм «жертвует» цветом волос, чтобы предотвратить бесконтрольное размножение мутированных клеток.
Эксперимент на мышах
Исследователи проверили эту теорию на мышах, подвергая их воздействию радиации и химическим веществам.
Радиация: Стволовые клетки реагировали на повреждение ДНК остановкой деления. Мех животных седел, но опухоли не образовывались.
Химические канцерогены Некоторые вещества «обманывали» эту защиту. Они позволяли поврежденным клеткам продолжать делиться. В результате цвет меха сохранялся, но впоследствии у животных развивался рак.
Новый взгляд на старение
Ведущий автор исследования, профессор Эми Нисимура, отмечает, что это открытие полностью меняет наше представление о седине.
"Это переосмысливает поседение волос и меланома (рак кожи) не как несвязанные события, а как разные последствия реакции стволовых клеток на стресс", - пояснила она.
Фактически, поседение – это успешная работа «антиракового предохранителя». Следующим шагом ученых будет проверка, идентичен ли этот механизм в волосяных фолликулах человека.
