Женщина случайно отправила свою кошку по почте: чем все закончилось

В Нерзингене, неподалеку от Ульма, произошло забавное, но опасное происшествие. Жительница Баварии случайно отправила свою кошку вместе с посылкой: животное тихо залезло в коробку, удобно устроилось внутри и уснуло. Хозяйка ничего не заметила, запечатала отправку и оставила его в почтовом автомате.

Об этом пишет Bild.

Коробка попала в местную пекарню, сотрудничающую с курьерской службой. Там сотрудница услышала слабое мяуканье из герметично закрытой посылки. Она сразу узнала адрес отправителя и сообщила владелицу животного. Из-за того, что почтовые отправления охраняет закон о тайне корреспонденции, пришлось вызвать полицию.

Правоохранители открыли коробку и обнаружили внутри испуганную, но невредимую кошку. Хозяйка сразу приехала и забрала любимицу. Благодаря внимательности работницы пекарни история завершилась благополучно.

Полиция отмечает: случай признают несчастным и расследования по жестокому обращению с животными проводить не будут.

