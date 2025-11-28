- Дата публикации
Женщина случайно отправила свою кошку по почте: чем все закончилось
В Баварии женщина ненароком отправила свою кошку в посылке: животное уснуло в коробке, которую запечатали и передали в почтовый автомат.
В Нерзингене, неподалеку от Ульма, произошло забавное, но опасное происшествие. Жительница Баварии случайно отправила свою кошку вместе с посылкой: животное тихо залезло в коробку, удобно устроилось внутри и уснуло. Хозяйка ничего не заметила, запечатала отправку и оставила его в почтовом автомате.
Об этом пишет Bild.
Коробка попала в местную пекарню, сотрудничающую с курьерской службой. Там сотрудница услышала слабое мяуканье из герметично закрытой посылки. Она сразу узнала адрес отправителя и сообщила владелицу животного. Из-за того, что почтовые отправления охраняет закон о тайне корреспонденции, пришлось вызвать полицию.
Правоохранители открыли коробку и обнаружили внутри испуганную, но невредимую кошку. Хозяйка сразу приехала и забрала любимицу. Благодаря внимательности работницы пекарни история завершилась благополучно.
Полиция отмечает: случай признают несчастным и расследования по жестокому обращению с животными проводить не будут.
