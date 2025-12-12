Женщина умерла на 11 минут и "побывала в раю и аду": невероятный рассказ

Женщина в больнице / © pexels.com

68-летняя Шарлотт Холмс из Канзаса (США), которая пережила клиническую смерть во время кардиологического осмотра, рассказала, что 11 минут пребывания на грани смерти навсегда изменили ее жизнь. Женщина утверждает, что она побывала в раю, где видела ангелов, умерших родственников в новых телах и яркий свет, и также получила предупреждение, увидев ад и почувствовав его ужасный запах.

Об этом пишет Mirror.

Шарлотт внезапно стало плохо во время обычного визита к кардиологу. Ее артериальное давление неожиданно подскочило до критического уровня — 234 на 134. Врачи решили срочно оставить женщину в больнице, чтобы стабилизировать состояние. Шарлотт вспоминает, как началось то, что она называет опытом на грани смерти.

По ее словам, медики предупредили: «Давление должно снизиться. У вас будет еще один инсульт или случится сердечный приступ».

Муж Шарлотт,Дэнни не отходил от жены, наблюдая, как ей вводят лекарства через капельницу. Вскоре он стал свидетелем того, как «они объявили код и просто начали бороться за ее жизнь»

«Я думал, смогу ли я вообще забрать ее домой», — признается он.

В этот момент, говорит Шарлотт, она почувствовала, будто находится «над своим телом», и видела, как врачи делают ей массаж сердца.

«Я могла видеть их, всех медсестер вокруг, я чувствовала запах самых прекрасных цветов, которые когда-либо нюхала, и тогда услышала музыку. Когда я открыла глаза, я знала, где я. Я знала, что я в раю», — поделилась женщина.

Она начала пересказывать Дэнни то, что видела.

«Она начала говорить о цветах. Я оглянулся — в комнате не было ни одного цветка. Тогда я понял, что она уже не в этом мире», — сказал мужчина.

Позже стало известно, что сердце Шарлотт остановилось на 11 минут. Врачи подтвердили, что она была «клинически мертва».

«Я была над своим телом. Я видела Дэнни, который стоял в углу. Он отступил. Я видела всех медсестер, а потом открыла глаза. Я оглянулась на всю эту красоту. Я видела деревья, траву, и все двигалось в такт музыке, потому что все на небе поклоняется Богу. Я не могу передать вам, как выглядит небо, потому что это настолько выше всего, что мы можем представить, в миллион раз прекраснее», — рассказала женщина.

По словам Шарлотт, ангелы сопровождали ее небесным пространством, где нет места страху.

«Там нет страха. Это чистая радость, когда ангелы ведут тебя домой», — сказала женщина.

В этом видении она встретила умерших родственников — родителей, сестру и «святых древних времен».

«Они не выглядели старыми, они не были больными. Никто из них не носил очков. Они выглядели так, будто им по 30, но Писание говорит, что нас будут узнавать такими, какими мы были. Я знала их в их новых телах. Они выглядели прекрасно», — рассказала Шарлотт.

Но больше всего ее поразило другое.

«Позади мамы и папы стоял свет, такой яркий, что я не могла на него смотреть. Он был чрезвычайно ярким, но я знала, что это мой Небесный Отец», — сказала женщина.

Она также увидела маленького ребенка, и это открытие стало мучительно важным.

«Я не могла понять, кто это, и помню, как подумала: кто этот ребенок? И тогда я услышала, как мой Небесный Отец сказал: это твой ребенок. Я потеряла того ребенка, когда была беременна пять с половиной месяцев. Я помню, как мне сказали: Шарлотт, это мальчик. И его забрали», — рассказала женщина.

Она спросила у Бога, как это возможно, и услышала ответ: «Они продолжают расти на небе, но там нет времени, там вечность. Прошло 48 лет, а наш ребенок теперь — малыш».

По словам Шарлотт, после этого Бог показал ей еще одно видение.

«Бог показал мне ад. Я взглянула вниз — и запах… гнилая плоть, вот что я почувствовала. И крики. После красоты неба контраст с адом почти невыносим», — поделилась женщина.

Она говорит, что это должно было стать предупреждением для тех, кому грозит такой путь.

«Здесь они и будут находиться. Я услышала, как Отец сказал: «У тебя есть время вернуться и рассказать», — сказала Шарлотт.

После этого женщина почувствовала, как ее «затягивает обратно в тело».

«Я почувствовала боль, которой не чувствовала раньше. Я почувствовала грусть», — призналась она.

Дэнни рассказал жене, что врачи вбежали в палату именно в тот момент, когда она открыла глаза. Именно тогда мужчина понял, что Шарлотт выжила.

После инцидента в сентябре 2019-го женщина провела в больнице две недели и полностью восстановилась. С тех пор она продолжает делиться своей историей.

«Людям нужна надежда. Они хотят знать, что там действительно что-то есть. Они хотят знать, что все будет хорошо. Мне выпала честь приводить людей к Христу, как он меня просил. Вся власть, которая была у него, дана и нам во имя Иисуса Христа, не из-за того, кто мы есть», — сказала Шарлотт.

Напомним, 80-летняя духовная терапевт Норма Эдвардс утверждает, что несколько раз пережила клиническую смерть, дважды «пересекая границу» и попадая в другое измерение. Она «пронеслась через черный туннель» к чистому сиянию, где видела обзор своей жизни и встретила «потусторонних существ». Во второй раз женщина пережила остановку сердца и почувствовала «женское присутствие», которое напомнило ей о миссии: помогать другим избавиться от страха перед смертью.