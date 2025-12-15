- Дата публикации
Кардиохирург назвал 4 продукта, которые "активно отравляют" организм
Наибольшее удивление вызвал пункт о молочных продуктах. Врач призвал задуматься, почему люди пьют молоко другого вида даже после детства.
Известный кардиохирург доктор Джереми Лондон опубликовал видео, в котором назвал четыре категории продуктов и напитков, которых, по его мнению, стоит категорически избегать, поскольку они «активно отравляют» организм.
Соответствующий ролик размещен в TikTok.
Фастфуд
«Большинство того, что продается в сетях быстрого питания, — это „съедобный пищевой продукт“, а не настоящая еда», — отмечает кардиохирург.
Общеизвестно, что фастфуд — это быстро и удобно, но не о пользе для организма. Время от времени такая еда вряд ли нанесет серьезный вред, однако если она становится постоянной частью рациона, стоит задуматься о последствиях.
Сладкие газированные напитки
Второе место в перечне занимают напитки, которыми обычно запивают фастфуд. Речь идет и об обычных, и о диетических газированных напитках, которые доктор Лондон называет «жидкой смертью».
В большинстве из них содержится большое количество сахара, а альтернативные варианты часто содержат ингредиенты, которые в отдельных странах уже вызывают беспокойство у специалистов.
Молочные продукты
В канун Рождества избежать молочных продуктов почти невозможно — они есть в шоколаде, сырах и десертах. Впрочем, врач относится к ним критически.
Он замечает: «Мы — единственные млекопитающие, которые пьют молоко после детства, да еще и молоко другого вида. Просто задумайтесь над этим».
Алкоголь
Здесь неожиданностей нет. Регулярное употребление вещества, которое является ядом для организма и одновременно притупляет способность трезво мыслить, сложно назвать безопасным. Несмотря на это, алкоголь остается популярным для многих людей.
Врач подчеркивает, что алкоголь «абсолютно токсичен для каждой клетки нашего тела» и предостерегает: «даже умеренное или эпизодическое употребление» имеет негативное влияние.
Он призывает «прекратить активно отравлять свой организм», хотя и признает, что в период рождественских праздников это сделать непросто.
