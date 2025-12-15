Кардиохирург назвал 4 продукта, которые "активно отравляют" организм

Хирург / © Credits

Реклама

Известный кардиохирург доктор Джереми Лондон опубликовал видео, в котором назвал четыре категории продуктов и напитков, которых, по его мнению, стоит категорически избегать, поскольку они «активно отравляют» организм.

Соответствующий ролик размещен в TikTok.

Фастфуд

«Большинство того, что продается в сетях быстрого питания, — это „съедобный пищевой продукт“, а не настоящая еда», — отмечает кардиохирург.

Реклама

Общеизвестно, что фастфуд — это быстро и удобно, но не о пользе для организма. Время от времени такая еда вряд ли нанесет серьезный вред, однако если она становится постоянной частью рациона, стоит задуматься о последствиях.

Сладкие газированные напитки

Второе место в перечне занимают напитки, которыми обычно запивают фастфуд. Речь идет и об обычных, и о диетических газированных напитках, которые доктор Лондон называет «жидкой смертью».

В большинстве из них содержится большое количество сахара, а альтернативные варианты часто содержат ингредиенты, которые в отдельных странах уже вызывают беспокойство у специалистов.

Молочные продукты

В канун Рождества избежать молочных продуктов почти невозможно — они есть в шоколаде, сырах и десертах. Впрочем, врач относится к ним критически.

Реклама

Он замечает: «Мы — единственные млекопитающие, которые пьют молоко после детства, да еще и молоко другого вида. Просто задумайтесь над этим».

Алкоголь

Здесь неожиданностей нет. Регулярное употребление вещества, которое является ядом для организма и одновременно притупляет способность трезво мыслить, сложно назвать безопасным. Несмотря на это, алкоголь остается популярным для многих людей.

Врач подчеркивает, что алкоголь «абсолютно токсичен для каждой клетки нашего тела» и предостерегает: «даже умеренное или эпизодическое употребление» имеет негативное влияние.

Он призывает «прекратить активно отравлять свой организм», хотя и признает, что в период рождественских праздников это сделать непросто.

Реклама

К слову, в холодное время года, когда распространено сезонное аффективное расстройство, эксперты отмечают, что здоровое питание является ключом к борьбе с зимней хандрой и депрессией. Диетологи Прия Тью и Анна Дэниелс назвали шесть продуктов, улучшающих психическое здоровье, поскольку «пища может играть огромную роль» в этом.