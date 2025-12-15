Кардіохірург назвав 4 продукти, які "активно отруюють" організм

Хірург / © Credits

Відомий кардіохірург доктор Джеремі Лондон опублікував відео, в якому назвав чотири категорії продуктів і напоїв, яких, на його думку, варто категорично уникати, оскільки вони «активно отруюють» організм.

Відповідний ролик розміщений у TikTok.

Фастфуд

«Більшість того, що продається в мережах швидкого харчування, — це „їстівний харчовий продукт“, а не справжня їжа», — наголошує кардіохірург.

Загальновідомо, що фастфуд — це швидко і зручно, але не про користь для організму. Час від часу така їжа навряд чи завдасть серйозної шкоди, однак якщо вона стає постійною частиною раціону, варто задуматися про наслідки.

Солодкі газовані напої

Друге місце в переліку посідають напої, якими зазвичай запивають фастфуд. Йдеться і про звичайні, і про дієтичні газовані напої, які доктор Лондон називає «рідкою смертю».

У більшості з них міститься велика кількість цукру, а альтернативні варіанти часто містять інгредієнти, що в окремих країнах уже викликають занепокоєння у фахівців.

Молочні продукти

Напередодні Різдва уникнути молочних продуктів майже неможливо — вони є в шоколаді, сирах і десертах. Утім, лікар ставиться до них критично.

Він зауважує: «Ми — єдині ссавці, які п’ють молоко після дитинства, та ще й молоко іншого виду. Просто задумайтеся над цим».

Алкоголь

Тут несподіванок немає. Регулярне вживання речовини, яка є отрутою для організму й водночас притуплює здатність тверезо мислити, складно назвати безпечним. Попри це, алкоголь залишається популярним для багатьох людей.

Лікар підкреслює, що алкоголь «абсолютно токсичний для кожної клітини нашого тіла» та застерігає: «навіть помірне або епізодичне вживання» має негативний вплив.

Він закликає «припинити активно отруювати свій організм», хоча й визнає, що в період різдвяних свят це зробити непросто.

До слова, у холодну пору року, коли поширений сезонний афективний розлад, експерти наголошують, що здорове харчування є ключем до боротьби з зимовою нудьгою та депресією. Дієтологині Прія Тью та Анна Деніелс назвали шість продуктів, що покращують психічне здоров’я, оскільки «їжа може відігравати величезну роль» у цьому.