Покровськ

Партизани з угруповання військ «Центр» повідомляють, що вище політичне керівництво РФ серйозно тисне на російський Генштаб. Усе через нездатність очільника відомства Валерія Герасимова забезпечити виконання ключових стратегічних завдань — взяття Куп’янська і Покровсько-Мирноградської агломерації у раніше поставлені терміни.

Про це повідомляють агенти руху «АТЕШ».

Що відбувається

За даними «АТЕШ», офіцери, які повертаються з відряджень до Генштабу, фіксують хаос у кабінетах головного органу військового управління РФ. Так, генерали відкрито обговорюють жорстке рознесення, яке їм влаштували «з самого верху».

Можна зробити висновок, що військово-політичне керівництво РФ, ймовірно, чудово розуміє реальну ситуацію на фронті, попри публічні заяви про нібито давно захоплені українські населені пункти.

«Намагаючись підігнати ситуацію на полі бою під свої доповіді та заяви політиків, командування Генштабу, яке під сильним тиском, кидає в атаки величезні хвилі своїх солдатів, ігноруючи рекордні останнім часом втрати», — завершили у русі.

Раніше йшлося про те, що Росія втратила темп наступу у Покровську. Втім росіяни все одно заявляють про «захоплення» міста, намагаючись видати бажане за дійсне. Бійці ЗСУ акцентують: ворожі інформаційні вкиди працюють лише для тих, хто покладається на телевізор.

«Покровськ — лише назва на карті для пропаганди», — йдеться у повідомленні 7 корпусу ДШВ.