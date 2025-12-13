Кім Чен Ин зустрів як "героїв" солдатів, що повернулися після місії в Росії, і прославляв війну

Кім Чен Ин. / © Associated Press

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав церемонію зустрічі інженерного підрозділу армії, який повернувся з Росії “після виконання службових обов'язків”,

Про це повідомило північнокорейське інформаційне агентство KCNA, пише CNN.

Кім втішено виголосив промову. У ній похвалив офіцерів та солдатів 528-го інженерного полку за «героїчну» поведінку, “абсолютну відданість” та «масовий героїзм» у виконанні наказів керівної Трудової партії Кореї під час 120-денного закордонного відрядження. Він також високо оцінив “політичну ідеологію, дисципліну та єдність серед військ”, назвавши їхні дії “взірцем” для збройних сил.

Зазначається, що цей підрозділ був відправлений до РФ на початку серпня та нібито виконував бойові та інженерні завдання в Курській області.

Кім заявив, що під час так званої місії “героїчно” загинули дев'ять його солдатів, назвавши це «жахливою втратою». Диктатор присвоїв цим військовим звання Героя КНДР.

На відеозаписах, що з’явилися у Мережі, видно, як північнокорейський диктатор обіймає солдата, який сидить в інвалідному візку.

До слова, минулого місяця Міноборони Росії заявило, що північнокорейські війська “допомогли” їхній армії у Курській області, а тепер начебто беруть участь у розмінуванні території. Зауважимо, згідно з пактом про взаємну оборону між країнами, Північна Корея минулого року відправила близько 14 тис. солдатів воювати на боці Росії. За даними південнокорейських, українських та західних джерел, понад 6 тис. загинули.

Зауважимо, Північна Корея публічно вшановує своїх військових, які воювали за Росію у війні в Україні. Зокрема, у серпні Кім похвалив їх на зустрічі з офіцерами, які брали участь у закордонних операціях. Окрім того, він драпірував труни національним прапором солдатів, що загибли.

Нагадаємо, з солдатів КНДР готують "елітних" шахідів для війни в Україні. Диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим підривати себе гранатами на фронті, а не здаватися в полон. Під час політичних занять, що проводяться щонайменше двічі на тиждень, військовим наголошували на «героїчних заслугах» солдатів КНДР, які вирішили підірвати себе у війні.