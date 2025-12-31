Лукашенко розповів, як рятував Путіна від "замаху", коли він уже "збирав валізи"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як рятував російського президента Володимира Путіна від «замаху», який на його думку, міг статися під час поїздки господаря Кремля до ПАР на саміт БРІКС.

Цією історією білоруський диктатор поділився з місцевими пропагандистами, передає державне агентство БелТА.

За словами Лукашенка, перед самітом БРІКС у ПАР Путін уже «збирав валізи», коли він його відрадив від поїздки. Він уточнив, що відбулася «така дружня, братська розмова, [як] старшому братові [говорив]».

Білоруський васал Путіна буквально процитував розмову, яка у нього відбулася із господарем Кремля: «Ти куди?» — «Та ти що, не знаєш? У нас же БРІКС». — «Ти що, зібрався туди летіти?» — «Ну ось, просили, на мене ж там чекають». — «Ти що! Війна йде!» — «Ну вони ж не такі шалені вже, не такі шалені». — «І ти що, вважаєш, що там всі в здоровому глузді? Нема чого туди їхати!».

Як відомо, у серпні 2023 року Путін справді не полетів на саміт БРІКС до ПАР через загрозу його арешту за ордером МКС через воєнні злочини в Україні. Однак про це Лукашенко, ясна річ, не згадав.

«Полетів Лавров тоді. Може, не тому що я натиснув. Але я йому висловив свою думку», — сказав Лукашенко.

Розповідаючи цю байку, білоруський диктатор вигадав «теракт» проти російського президента, про загрозу якого йому начебто доповіла його розвідка.

«Наша розвідка, молодці, вони останнім часом працюють непогано, нас інформувала. На рівні там розмов, пліток із Заходу, що готується терористичний акт проти президента Росії», — розповів Лукашенко.

Завершуючи свою історію про «порятунок» Путіна, білоруський диктатор висловив думку, що «всі вони на Заході» розуміють, що якщо «прибрати Путіна — все буде по-іншому», і до цього слід серйозно ставитись.

До речі, Путін, якого дійсно на саміті БРІКС у ПАР замінив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, тоді не дав зрозумілого пояснення своєї відсутності, зазначивши лише, що його присутність у Росії «важливіша».

Нагадаємо, нещодавно очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров звинуватив Україну у тому, що безпілотники Сил оборони нібито атакували резиденцію диктатора Путіна в Новгородській області.

Інститут вивчення війни (ISW) поставив під сумнів правдивість заяв про атаку на резиденцію Путіна, вказавши на відсутність будь-яких візуальних доказів.