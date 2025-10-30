Пограбування Лувру: затримали пʼятьох нових підозрюваних

У Парижі пограбували всесвітньо відомий музей Лувр / © Associated Press

У різних частинах Парижа та передмістя відбулося п’ять нових затримань у справі про пограбування Лувру. Загальна кількість затриманих у справі про пограбування музею зросла до сімох осіб.

Про це повідомила прокурорка Лор Бекку, пише BFMTV.

«Один із п’яти заарештованих чоловіків дійсно був однією з цілей слідчих, він перебував у нашому полі зору, — сказала Лор Бекку. — Існують докази ДНК, які, на нашу думку, пов’язують його зі скоєним пограбуванням».

Відомо, що двом чоловікам віком близько 30 років, які «частково визнали свою причетність», висунули офіційні звинувачення та взяли їх під варту. Одному з підозрюваних також висунули звинувачення в «організованому пограбуванні» та «злочинній змові». Звинувачення проти другого підозрюваного поки що невідомі.

Що відомо про пограбування Лувру

У неділю, 19 жовтня, Лувр зачинили після викрадення девʼяти коштовностей. Медіа писали, що вкрали коштовності з колекції Наполеона та імператриці із Галереї Аполлона. Їхню вартість оцінюють у €88 мільйонів.

Грабіжники проникли всередину через вікно, використавши кран з підйомною платформою і дискову пилку. Пограбування тривало всього 7 хвилин.

Із музею також вкрали тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі, намисто і сережки із сапфірового ювелірного набору.

Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта — виявили пошкодженою біля музею.