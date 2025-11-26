ТСН у соціальних мережах

Світ
283
У Росії помер конструктор пускових установок для ракет "Іскандер" і "Тополь"

Пішов із життя Валеріан Соболєв, якого пропагандистські ЗМІ називають «легендою російської оборонки».

Ірина Лаб'як
Валеріан Соболєв

Валеріан Соболєв / © російські ЗМІ

У Росії помер Валеріан Соболєв — радянський та російський вчений, конструктор ракетної техніки. Він був одним із ключових розробників пускових установок для ракет «Іскандер» і «Тополь».

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Причиною смерті 88-річного конструктора стала хвороба.

Соболєва в Росії називали «легендою оборонної промисловості». Він був одним із провідних інженерів, які працювали над створенням самохідних пускових установок і наземного обладнання для стратегічних ракетних комплексів із міжконтинентальними балістичними ракетами «Темп-2С».

Також вчений очолював конструкторські роботи зі створення пускових систем для мобільних ракетних комплексів «Піонер», «Піонер-3», «Іскандер» і рухомого ґрунтового комплексу з МБР «Тополь».

До слова, навесні у Росії вбили одного із розробників ракети «Іскандер», 74-річного Володимира Недошивіна. Його штовхнув зі сходів у під’їзді сусід-сантехнік під час п’яної бійки.

283
