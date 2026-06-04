Удар "Орешніка" по Білій Церкві: Путін назвав ціль і пригрозив новими атаками по міській забудові

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © ТСН

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Заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ракети «Орешнік» стали черговим підтвердженням терористичних намірів Росії щодо цивільного населення України. Очільник Кремля відкрито визнав, що використовує територію нашої держави як полігон для тестування експериментального озброєння.

Про чергові погрози російського президента та його пояснення щодо мети ударів пише пропагандистське ЗМІ ТАСС.

Експериментальний удар по «сараю»

За словами президента держави-агресорки, досі Росія жодного разу не використовувала ракету «Орешнік» у повному бойовому сенсі цього слова. Він заявив, що ціллю останньої атаки став «сарай» у Білій Церкві. Такий вибір мішені диктатор пояснив винятково зручністю для візуального спостереження за результатами удару.

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Очільник Кремля зазначив, що російським військовим було важливо побачити, як саме лягли бойові блоки під час «прильоту». Ця цинічна перевірка нібито потрібна Москві для підготовки до майбутнього застосування нової зброї. Також він похизувався, що на озброєнні армії РФ постійно з’являються нові ударні системи, що стосується і розробок комплексу «Орешнік».

Погрози міській забудові

Найтривожнішою частиною виступу російського диктатора стала пряма погроза щодо подальшого розширення географії атак. Путін відкрито не виключив рішень про повноформатне застосування «Орешніка» по нових цілях. Водночас він цинічно уточнив, що під прицілом можуть опинитися безпосередньо райони міської забудови.

Такі заяви свідчать про готовність Росії продовжувати терор проти мирного населення. Використання експериментальної зброї по цивільній інфраструктурі вкотре підтверджує, що окупанти не планують відмовлятися від тактики залякування і руйнування українських міст.

Удари «Орешніком» по Україні — останні новини

Українські слідчі вже ретельно проаналізували уламки цієї балістичної ракети, яка атакувала промислову зону на Київщині. Як з’ясувалося, бойові частини були інертними, адже замість вибухівки окупанти використали металеві й бетонні блоки. Експерти нарахували 36 характерних точок удару, які залишили після себе глибокі триметрові вирви в районі гаражного кооперативу.

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Дослідження електронної «начинки» ракети зруйнувало міф про її високотехнологічність і невразливість. Журналістам і міжнародним експертам показали уламки «Орешніка» з платами керування, які переважно виготовлені підприємствами Росії та Білорусі. Зокрема, деякі мікрочипи були випущені на мінському заводі «Інтеграл» ще 2017 року, що суттєво відрізняється від великої кількості західної електроніки в інших російських ракетах.

На Заході такі дії російського керівництва розцінюють як інструмент політичного тиску. Член Палати представників США Джим Гаймс наголосив, що застосування ядерного носія є безперечною ескалацією та фатальною помилкою Путіна. Конгресмен додав, що спроба залякати Україну провалилася, а отримані уламки дозволять західним фахівцям ретельно вивчити всі слабкі місця цієї зброї.

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