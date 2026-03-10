ТСН у соціальних мережах

187
2 хв

Забив до смерті матір з дитиною: у Німеччині засудили 16-річного українця за моторошний злочин

Після скоєного хлопець сам прийшов до правоохоронців, проте причини своєї агресії пояснити не зміг.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Вбивство

Вбивство / © Associated Press

У Німеччині винесли вирок у справі про подвійне вбивство, яке сталося минулого літа. На лаві підсудних опинився 16-річний хлопець з українським громадянством. Суд визнав його винним у жорстокому вбивстві 32-річної українки та її однорічної доньки.

Про це пише Spiegel.

Вбивство сталося у червні минулого року в місті Дорстен, що у Північний Рейн-Вестфалія. За даними слідства та матеріалами суду, підліток напав на жінку та її маленьку дитину просто неба, на безлюдній лісовій дорозі.

Він наносив жертвам численні удари руками та ногами, цілячись переважно у голову. Отримані травми виявилися несумісними з життям — і матір, і немовля загинули на місці злочину.

Наступного дня після скоєння вбивства підліток самостійно повернувся на місце злочину, після чого добровільно здався представникам місцевої поліції. Він зізнався у вчиненому, проте під час розслідування так і не зміг виразно пояснити правоохоронцям, що саме спонукало його до такої неконтрольованої агресії.

Мотив цього нападу досі залишається нез’ясованим. Враховуючи неповнолітній вік обвинуваченого, судові слухання проходили у закритому режимі, подалі від преси та громадськості.

Розглянувши всі докази, суд у Німеччині визначив для 16-річного українця міру покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Відбувати свій термін засуджений буде у спеціалізованій виправній установі для неповнолітніх. Наразі зазначається, що вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений у встановленому порядку.

187
