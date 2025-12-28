Міст, який бентежив водіїв 13 років: виявилося, що він зовсім не для людей

Міст A470 у Північному Уельсі / © Daily Star

Вже 13 років водії, що проїжджають північним Уельсом, дивувалися незвичайною конструкцією над трасою A470. Міст нагадував сітку для бадмінтону, натягнуту над 7,3-метровою ділянкою дороги між Долгеллау та Крос-Фокс, і не мав очевидної мети, окрім того, щоб привертати увагу перехожих.

Про це розповідає DailyStar.

Як виявилося, споруда була частиною проекту модернізації траси A470 у 2012 році вартістю 7,3 млн фунтів стерлінгів, який реалізувала будівельна компанія Alun Griffiths.

Місцева жителька Бармута, зацікавившись дивною конструкцією, звернулася до соцмереж, щоб знайти пояснення. З’ясувалося, що міст створений для захисту кажанів.

Кажан / © Daily Star

Міст для кажанів: як це працює

Конструкція покликана компенсувати втрату дубових гаїв Мейріоннідда та спонукати кажанів літати на великій висоті, зменшуючи ризик зіткнень з транспортом. Кажани орієнтуються за допомогою ехолокації і зазвичай слідують уздовж живих огорож та кордонів лісових масивів. Знищення частини дерев під час будівництва доріг дезорієнтувало тварин, тож мостом їх намагалися “повернути” на безпечний маршрут.

Вартість такого мосту оцінювалася в понад 27 000 фунтів стерлінгів за кожного літаючого ссавця. Після будівництва A470 став першою дорогою в Уельсі, яка відповідала вимогам Директиви ЄС про охорону середовища існування кажанів.

Додаткові заходи

Проект також передбачав:

водопропускні труби під дорогою для сонь;

уступи та пандуси для видр;

захисні щаблі для берез, де мешкають рідкісні види;

переселення рідкісних лишайників.

Під дорогою також був побудований дуже великий водопропускний канал для кажанів. / © Daily Star

Проблеми та невдачі

Незважаючи на зусилля, міст виявився малоефективним: кажани продовжували літати на небезпечній висоті над дорогою. Спостереження університетів Лідса та Кембриджа показали, що тварини ігнорують міст і продовжують звичні маршрути польоту.

Місцеві жителі залишалися здивованими, адже кажанів вони ніколи не бачили поблизу дороги. Проте дубові ліси Мейріоннідда є особливою природоохоронною зоною, де мешкають великі підковоносі та інші шість видів кажанів.

За даними експертів, у Великій Британії загалом побудували 15 мостів для кажанів на суму понад 2 млн фунтів стерлінгів, але ефективність багатьох із них викликає сумнів.

Інші приклади

Міст на трасі A487 неподалік Карнарфона (2010 рік).

Перший міст для кажанів у Уельсі на A497 між Пуллхелі та Крикієтом (2006 рік).

Два мости на A465 поблизу Абергавенні (2007 рік).

Незважаючи на сумнівну ефективність, ці споруди залишаються частиною зусиль Великої Британії з охорони диких тварин і забезпечують відповідність європейському законодавству про середовище існування видів.