Солодкий секрет молодості: вчені довели, що шоколад та кава гальмують старіння

Якщо ви шукали виправдання, щоб з’їсти шматочок шоколаду до кави, наука його знайшла. Нове дослідження за участю 1600 дорослих показало: люди, у крові яких вищий рівень теоброміну, біологічно молодші за своїх однолітків.

Про результати роботи генетиків пише Earth.com.

Що таке теобромін

Теобромін — це алкалоїд, «родич» кофеїну, який міститься в какао та каві. Він діє як м’який стимулятор для серця та мозку, може впливати на тиск і запалення.

Вчені використовували спеціальні «епігенетичні годинники» (наприклад, GrimAge), щоб визначити справжній ступінь зношеності органів і тканин учасників. Результат вразив: високий рівень теоброміну корелював із повільнішим старінням.

Захист для ДНК

Головний секрет криється у тіломерах. Це захисні «ковпачки» на кінцях наших хромосом (схожі на пластикові кінчики шнурків), які оберігають генетичну інформацію.

З віком, коли клітини діляться, тіломери природним чином коротшають. Короткі тіломери — це вищий ризик хвороб серця, раку та ранньої смерті.

Дослідження показало, що у людей, які вживають продукти з теоброміном, ці «ковпачки» довші. Тобто шоколад, ймовірно, допомагає захистити ДНК від руйнування.

«Наше дослідження виявило зв’язок між ключовим компонентом темного шоколаду та збереженням молодості», — зазначила професорка епігеноміки Джордана Белл.

Який шоколад обрати

Вчені попереджають: це не означає, що треба бігти по солодкі батончики.

Цукор і жир. Молочний шоколад містить багато цукру, який шкодить здоров’ю. Користь приносить саме какао. Темний шоколад. Обирайте плитки з високим вмістом какао (від 70%) або використовуйте натуральний какао-порошок без цукру. Помірність. Теобромін не є «чарівною пігулкою», він працює лише як частина збалансованого харчування.

Цікаво, що ефект «омолодження» був особливо помітним серед колишніх курців, що натякає на здатність какао частково відновлювати організм після шкідливих звичок.

Нагадаємо, дослідники довели, що кава може бадьорити, проте її надмірне вживання погіршує хронічний біль. Дослідження виявило, що вживання великої кількості кави, ймовірно, призведе до посилення больових відчуттів у людей похилого віку.