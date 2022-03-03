Бізнесмен Ярославський продає яхту, гроші підуть на відновлення Харкова

Він запускає гуманітарну програму у Харкові.

Власник і президент фінансово-промислової групи DCH Олександр Ярославський продає свою яхту, кошти направлять на відновлення Харкова після розгрому російськими військовими. Бізнесмен продасть яхту Kaiser.

Про це він повідомив у Facebook.

"DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде", - написав він.

Kaiser – 60-метрове судно, яке може розмістити 12 гостей, а також п 15 членів екіпажу.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна перерахує призові гроші з турніру в Монтереї український армії.

Читайте також:

Йдуть за "російським кораблем": РФ і Білорусь вигнали з міжнародного біатлону

Колишній білоруський веслувальник Павло Шурмей, який виступав на двох Олімпійських іграх, поповнить лави українських добровольців

Під загрозою британських санкцій: Абрамович намагається продати "Челсі"