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Бізнесмен Ярославський продає яхту, гроші підуть на відновлення Харкова

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Бізнесмен Ярославський продає яхту, гроші підуть на відновлення Харкова

Труха

Він запускає гуманітарну програму у Харкові.

Власник і президент фінансово-промислової групи DCH Олександр Ярославський продає свою яхту, кошти направлять на відновлення Харкова після розгрому російськими військовими. Бізнесмен продасть яхту Kaiser. 

Про це він повідомив у Facebook.

"DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде", - написав він.

Kaiser – 60-метрове судно, яке може розмістити 12 гостей, а також п 15 членів екіпажу.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна перерахує призові гроші з турніру в Монтереї український армії.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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