Чи можна після похорону прибирати в тій хаті, де був померлий: священник відповів

Одіозний священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив забобон, чи можна після похорону прибирати в хаті покійника.

Про це він розповів у своєму Іnstagram.

«У час похорону, коли ми втрачаємо рідних, близьких, нам не дуже до прибирання. Але для багатьох людей прибирання є заспокоєнням. Тим більше, коли на похороні люди находили, насмітили, йшли собі — ніхто ж не роззувався, як вдома. То ваша зона комфорту, ваш будинок. І ви мусите прибрати після тих людей, які прийшли розділити з вами вашу втрату. Мусите прибрати. Тому і в той самий день, і на другий, і на третій, треба прибрати будинок. Через те, що в свинарнику ж не будемо жити. Треба прибирати хату. І це є наше місце комфорту», — розмірковує священник.

Він закликає українців менше вірити у забобони, тоді наше життя буде простіше. Також Філюк розвіяв ще один міф, що після смерті людини не можна робити у її кімнаті ремонт.

«Так само з ремонтами — ай, не можна робити ремонт до 40 днів, до 50 днів, до 70 днів. Хто таке казав? Та хочете, то робіть. Але не чіпляйтеся до мене, що вже „ой, все у вас можна“. Не все можна. Не можна грішити, не можна сваритися з ближнім, не можна обговорювати, не можна гніватися, погані слова говорити, багато чого не можна. А прибирати будинок можна і треба. І митися не забувати. Духовно митися у сповіді, в покаянні, і тілесно в душі», — підсумував він.

