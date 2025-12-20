"Фокус війни змістився в бік Одещини": Кулеба назвав головну мету російських ударів

ень України, намагаючись знищити логістичні ланцюжки та енергетику регіону. Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба

Одеська область стала однією з пріоритетних цілей для ворожих обстрілів. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба під час зустрічі з журналістами.

За його словами, росіяни б’ють не лише по портах, а й по всій супутній інфраструктурі.

Куди цілить ворог

Урядовець зазначив, що удари розподіляються приблизно порівну між логістикою та енергетичними об’єктами.

«Я можу вам сказати, що взагалі те, що ми бачимо — б’ють по логістиці. Логістика — це ж не тільки порти, це і наша залізниця. Б’ють по енергетиці, свідомо знищуючи наш енергетичний потенціал в регіоні», — наголосив Кулеба.

Чи зупиниться експорт

Попри інтенсивність атак, Україна продовжує вивозити продукцію. Віцепрем’єр запевнив, що станом на зараз «зерновий коридор» працює.

«Що стосується нашого експортного потенціалу, на сьогоднішній день загроз немає. Є, скажімо так, досить серйозні ризики того, що будуть продовжуватися і підсилюватися, і нарощуватись ці обстріли», — попередив посадовець.

Він додав, що уряд перебуває у постійній координації з військовими, аби нарощувати захист об’єктів інфраструктури.

Чому саме Одещина

На думку Олексія Кулеби, зміщення «фокусу війни» в бік півдня має чітке економічне підґрунтя. Кремль намагається знекровити український бюджет.

«Одеса, Одеська область — це вагомий внесок в економіку і потенціал нашої країни. З чим це пов’язано, я думаю, що ви розумієте: це пов’язано з тим, що вони хочуть зірвати наш зерновий коридор, вони хочуть підірвати нашу економіку», — підсумував віцепрем’єр.

Нагадаємо, Одещина перебуває під безпрецедентним тиском: лише за останній тиждень зафіксовано понад 500 обстрілів із застосуванням різних видів озброєння. За інформацією Олексія Кулеби, Міст на Одещині зазнав понад 20 ударів за добу.