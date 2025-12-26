ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
81
2 хв

ДТП під час спроби втекти від ТЦК: у лікарні на Кіровоградщині помер чоловік

ТЦК заперечує свою причетність.

Дар'я Щербак
ТЦК

ТЦК / © ТСН.ua

Інцидент за участі групи оповіщення ТЦК у Кіровоградській області завершився трагічно. У лікарні помер 49-річний Олександр Чвалко, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду під час спроби уникнути спілкування з військкомами.

Про це пише «Політична Олександрія».

Подія сталася 13 грудня у селі Новий Стародуб Олександрійського району. За словами родичів та свідків, Олександр пересувався вузьким провулком на мопеді, коли за ним почав гнатися білий автомобіль Renault Duster.

Місцеві мешканці у пабліку стверджували, що бачили момент наїзду.

«Односельчани бачили момент наїзду, а також зазначають, що автомобіль мав сліди пошкоджень. За словами сестри потерпілого Ірини, автомобіль був цивільний, люди — в камуфляжі», — йдеться у повідомленні.

Що кажуть в ТЦК

У Кіровоградському обласному ТЦК та СП відкинули звинувачення у навмисному наїзді на цивільного. У їхній офіційній заяві йдеться про те, що чоловік травмувався сам через власну необережність під час спроби втечі.

«Житель села Новий Стародуб намагався втекти на особистому транспортному засобі, не впоравшись з керуванням, вчинив наїзд у металевий паркан», — повідомили військові.

Представники ТЦК наголошують, що військовослужбовці групи оповіщення не вчиняли жодних протиправних дій і надали постраждалому необхідну допомогу на місці події. Військкомат закликав громадськість не поширювати неперевірену інформацію, яка дискредитує Сили оборони, та нагадав про необхідність виконання законних вимог під час воєнного стану.

Нагадаємо, у Дніпрі під час виконання службових обов’язків працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки місцевий чоловік з ножем напав на військових. Двоє військовослужбовців отримали поранення та були госпіталізовані.

Для затримання нападника один із військових зробив кілька пострілів у повітря. Поліція наразі встановлює обставини інциденту та правову кваліфікацію дій нападника.

