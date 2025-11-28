Нова система перетину кордону ЄС: в ДПСУ повідомили, скільки ще триватиме запровадження

Перетин кордону. / © ТСН

Реклама

Польща та Угорщина на своїх пунктах пропуску вже запровадили нову цифрову систему в’їзду та виїзду - Entry/Exit System (EES). Румунія та Словаччина ще продовжують роботу, але на кількох напрямках система також працює

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі “Укрінформ”.

“Від 12 жовтня Європейський Союз почав вводити нову систему в’їзду-виїзду. Якщо говорити про країни Європи, які межують з нашою державою, то, власне, Польща та Угорщина на всіх своїх пунктах пропуску вже підключилися до цієї системи. Румунія та Словаччина ще продовжують цю роботу”, - розповів Демченко.

Реклама

З його слів, наповнення системи Entry/Exit System триватиме пів року. Саме тому зараз не скрізь є на 100%-інформація щодо біометричних даних. Це відбитки пальців, зображення обличчя, внесення даних про паспортні документи, інформація про в'їзд та виїзд.

“Фактично спочатку може наповнюватись ця система там на 10%, потім на 20%. Так поступово протягом пів року має дійти до 100% наповнення всіма необхідними даними. На щастя, навіть на тих напрямках, де в країнах Європи в пунктах пропуску введена система EES, якогось збою або зменшення інтенсивності руху ми не фіксуємо”, - повідомив Демченко.

Нагадаємо, нові правила перетину кордону ЄС запрацювали від 12 жовтня. Нова Система в’їзду/виїзду (EES) замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію. Вона буде стосуватися короткострокових поїздок — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.