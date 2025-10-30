- Дата публікації
Росія вдарила авіабомбами по Слов’янській ТЕС: є загиблі та поранені — Зеленський
Росіяни обстріляли Слов’янську ТЕС авіабомбами.
Армія РФ 30 жовтня атакувала Слов’янську ТЕС авіабомбами. Двоє людей загинуло, є поранені.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Глава держави наголосив, що росіяни продовжують терор української енергетики, та закликав світ до відповідної реакції.
«Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС — удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це винятково терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу», — наголосив президент.
Нагадаємо, вранці 30 жовтня окупанти завдали двох ударів по Слов’янську за допомогою реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).
Внаслідок обстрілу загинуло три людини, а також пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки.