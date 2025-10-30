ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1543
1 хв

Росія вдарила авіабомбами по Слов’янській ТЕС: є загиблі та поранені — Зеленський

Росіяни обстріляли Слов’янську ТЕС авіабомбами.

Віра Хмельницька
Слов’янська ТЕС

Слов’янська ТЕС / © forum.pravda.com.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Армія РФ 30 жовтня атакувала Слов’янську ТЕС авіабомбами. Двоє людей загинуло, є поранені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави наголосив, що росіяни продовжують терор української енергетики, та закликав світ до відповідної реакції.

«Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС — удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це винятково терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу», — наголосив президент.

Нагадаємо, вранці 30 жовтня окупанти завдали двох ударів по Слов’янську за допомогою реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Внаслідок обстрілу загинуло три людини, а також пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки.

