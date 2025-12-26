Що сталося з вивезеними до РФ мешканцями Сумщини: Лубінець розповів про долю 52 українців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкрив подробиці щодо долі українців, які зникли після заходу російських військ у прикордонне село Грабовське Сумської області.

В інтерв’ю «Радіо Свобода» він повідомив, що отримав офіційну відповідь від російської сторони.

Хто у списку і де вони

За словами омбудсмена, Росія визнала факт вивезення 52 людей і надала перелік прізвищ. Серед вивезених дітей немає. Це спростовує попередні побоювання, адже раніше президент Володимир Зеленський припускав, що окупанти могли викрасти й неповнолітніх.

Зараз українців утримують в одному з прифронтових регіонів РФ. Лубінець зазначив, що йому навіть надали докази того, що люди живі.

«Мені навіть скинули фотографії, відео спілкування з ними про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання», — розповів уповноважений.

«Евакуація» чи викрадення?

Російська сторона цинічно називає це «евакуацією» через активні бойові дії, які нібито загрожували життю цивільних. Окупанти стверджують, що українці перебувають там у статусі цивільних громадян без жодних обмежень.

Однак Лубінець наголошує: люди фактично не мають свободи пересування.

«Умовно [свобода] повинна бути, але, як ми бачимо, її немає… В юридичному плані треба не просто, щоб вони повернулись назад, а треба процедура, по якій ми готові їх фізично забрати», пояснив омбудсмен.

Як повертатимуть людей

Омбудсмен вже звернувся до російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою терміново повернути вивезених громадян на територію України. Перемовини тривають, але, на його думку, легкими вони не будуть.

Лубінець переконаний: Москва намагатиметься торгуватися.

«Росіяни не роблять гуманітарних кроків. Зрозуміло, що це будуть якісь умови, які будуть виставлені до України», — підсумував він.

Нагадаємо, 18 грудня російські військові незаконно затримали близько 50 мирних мешканців села Грабовське Сумської області. Людей утримували без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а вже 20 грудня їх примусово вивезли на територію Російської Федерації. Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених з Сумщини людей.