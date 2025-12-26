ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

Що сталося з вивезеними до РФ мешканцями Сумщини: Лубінець розповів про долю 52 українців

Російська сторона підтвердила вивезення 52 цивільних жителів прикордонного села на Сумщині, яких окупанти утримують в одному з прифронтових регіонів РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкрив подробиці щодо долі українців, які зникли після заходу російських військ у прикордонне село Грабовське Сумської області.

В інтерв’ю «Радіо Свобода» він повідомив, що отримав офіційну відповідь від російської сторони.

Хто у списку і де вони

За словами омбудсмена, Росія визнала факт вивезення 52 людей і надала перелік прізвищ. Серед вивезених дітей немає. Це спростовує попередні побоювання, адже раніше президент Володимир Зеленський припускав, що окупанти могли викрасти й неповнолітніх.

Зараз українців утримують в одному з прифронтових регіонів РФ. Лубінець зазначив, що йому навіть надали докази того, що люди живі.

«Мені навіть скинули фотографії, відео спілкування з ними про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання», — розповів уповноважений.

«Евакуація» чи викрадення?

Російська сторона цинічно називає це «евакуацією» через активні бойові дії, які нібито загрожували життю цивільних. Окупанти стверджують, що українці перебувають там у статусі цивільних громадян без жодних обмежень.

Однак Лубінець наголошує: люди фактично не мають свободи пересування.

«Умовно [свобода] повинна бути, але, як ми бачимо, її немає… В юридичному плані треба не просто, щоб вони повернулись назад, а треба процедура, по якій ми готові їх фізично забрати», пояснив омбудсмен.

Як повертатимуть людей

Омбудсмен вже звернувся до російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою терміново повернути вивезених громадян на територію України. Перемовини тривають, але, на його думку, легкими вони не будуть.

Лубінець переконаний: Москва намагатиметься торгуватися.

«Росіяни не роблять гуманітарних кроків. Зрозуміло, що це будуть якісь умови, які будуть виставлені до України», — підсумував він.

Нагадаємо, 18 грудня російські військові незаконно затримали близько 50 мирних мешканців села Грабовське Сумської області. Людей утримували без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а вже 20 грудня їх примусово вивезли на територію Російської Федерації. Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених з Сумщини людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie