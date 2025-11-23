- Дата публікації
-
"Спершу слід з'ясувати, хто автор": Туск висловився про роботу над "мирним планом"
Туск заявив, що потрібно розуміти, хто є автором так званого “мирного плану”, який пропонують Україні.
Прем’єр Польщі Дональд Туск зазначив, що партнери готові працювати над «мирним планом», щоб завершити війну в Україні. Водночас він поцікавився, хто насправді є автором документа.
Про це очільник польського уряду Дональд Туск зауважив у соцмережі Х.
Він наголосив: перед тим, як почати працювати над пунктами плану, слід з’ясувати, хто його створив.
«Разом з лідерами Європи, Канади та Японії ми заявили про готовність працювати над 28-пунктним планом, попри деякі застереження. Однак, перш ніж ми почнемо роботу, було б добре знати, хто є автором плану та де він був створений», — написав Туск.
Раніше у США не могли визначитися, хто є автором «мирного плану Трампа», який передбачає 28 пунктів. Його пропонують Україні.
«Фактично американці просто просувають російські вимоги капітуляції України», — зазначив Стерненко