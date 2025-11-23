ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
493
Час на прочитання
1 хв

"Спершу слід з'ясувати, хто автор": Туск висловився про роботу над "мирним планом"

Туск заявив, що потрібно розуміти, хто є автором так званого “мирного плану”, який пропонують Україні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр Польщі Дональд Туск зазначив, що партнери готові працювати над «мирним планом», щоб завершити війну в Україні. Водночас він поцікавився, хто насправді є автором документа.

Про це очільник польського уряду Дональд Туск зауважив у соцмережі Х.

Він наголосив: перед тим, як почати працювати над пунктами плану, слід з’ясувати, хто його створив.

«Разом з лідерами Європи, Канади та Японії ми заявили про готовність працювати над 28-пунктним планом, попри деякі застереження. Однак, перш ніж ми почнемо роботу, було б добре знати, хто є автором плану та де він був створений», — написав Туск.

Раніше у США не могли визначитися, хто є автором «мирного плану Трампа», який передбачає 28 пунктів. Його пропонують Україні.

«Фактично американці просто просувають російські вимоги капітуляції України», — зазначив Стерненко

Дата публікації
Кількість переглядів
493
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie