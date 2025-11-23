"Спершу слід з'ясувати, хто автор": Туск висловився про роботу над "мирним планом"

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр Польщі Дональд Туск зазначив, що партнери готові працювати над «мирним планом», щоб завершити війну в Україні. Водночас він поцікавився, хто насправді є автором документа.

Про це очільник польського уряду Дональд Туск зауважив у соцмережі Х.

Він наголосив: перед тим, як почати працювати над пунктами плану, слід з’ясувати, хто його створив.

«Разом з лідерами Європи, Канади та Японії ми заявили про готовність працювати над 28-пунктним планом, попри деякі застереження. Однак, перш ніж ми почнемо роботу, було б добре знати, хто є автором плану та де він був створений», — написав Туск.

Раніше у США не могли визначитися, хто є автором «мирного плану Трампа», який передбачає 28 пунктів. Його пропонують Україні.

«Фактично американці просто просувають російські вимоги капітуляції України», — зазначив Стерненко