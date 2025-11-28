У Відні в автомобілі згорів 21-річний українець: подробиці трагедії

Поліція Австрії. / © Associated Press

Вночі проти 27 листопада в австрійському Відні знайшли згорілий автомобіль з тілом молодого чоловіка на задньому сидінні. За даними поліції, жертвою виявився 21-річний громадянин України.

Про це йдеться у публікації австрійського видання krone.at.

Інцидент, який помітили перехожі, стався районі Донауштадт. На місце події близько 00:30 прибули пожежники і поліція, але машина була повністю вигорілою.

На задньому сидінні виявили тіло 21-річного чоловіка. Розтин, який провели фахівці, показав наявність травм від тупих предметів. Втім, причиною смерті, ймовірно, стала задуха або тепловий удар.

Поліції вдалося встановити особу жертви - українець. За даними австрійських ЗМІ, напередодні трагедії про його зникнення заявив близький друг сім'ї, який проживає за кордоном.Незабаром родичі отримали підтвердження смерті молодого чоловіка.

Сліди на тілі вказують на нанесення травми тупим предметом. Поліція підкреслила: "розтин показав - жертва померла насильницькою смертю". Автомобіль було навмисно підпалено. На ньому було виявлено сліди каталізатора.

Серед версій - потерпілого вже побили та посадили до машини, щоб приховати сліди злочину. Мотив убивства та особа злочинця поки що невідомі, розслідування триває.

