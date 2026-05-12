В одній з областей оголосили термінову евакуацію: кому доведеться виїхати

Загалом евакуації підлягають 1145 людей.

Евакуація людей / © t.me/synegubov

У Нікопольському районі Дніпропетровської області запроваджують заходи з обов’язкової евакуації населення з найбільш небезпечних територій.

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Рішення про евакуацію ухвалено задля захисту життя громадян, насамперед дітей. Під обов’язковий виїзд потрапляють жителі прибережних населених пунктів, які регулярно потерпають від ворожих обстрілів.

«Оголосили обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини. Підписав відповідні розпорядження», — зазначив очільник.

Кого стосується обов’язкова евакуація

Насамперед евакуація стосується родин із дітьми. Наразі визначено три населені пункти, де виїзд дітей є безапеляційним:

  • Новокиївка та Іллінка (Марганецька міська громада);

  • Вищетарасівка (Мирівська сільська громада).

За даними ОВА, у цих селах зараз мешкають 34 дитини, які виховуються у 28 родинах. Окрім цього, заходи безпеки розширено на великі міста. Всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя.

Влада наголошує, що евакуація не є миттєвою, проте має бути завершена протягом найближчого місяця. Час та маршрут виїзду узгоджуватимуть із кожною сім’єю індивідуально, аби забезпечити максимальний комфорт та безпеку.

«Родини зможуть зупинитися як в більш безпечних населених пунктах Нікопольщини, так і в інших районах області чи навіть інших регіонах. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях», — пояснили у Дніпропетровській ОВА.

Евакуація з регіонів — останні новини

Нагадаємо, у Куп’янському районі Харківської області ухвалили рішення про розширення територій обов’язкової та примусової евакуації населення. Зокрема, евакуація стосується населених пунктів Шевченківської та Великобурлуцької громад, звідки планують вивезти сотні мешканців, серед яких є діти.

Також, у Слов’янську на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із районів, які перебувають під постійною загрозою обстрілів. Евакуація стосується низки вулиць, провулків і в’їздів міста, де безпекова ситуація залишається складною через бойові дії та ризик ворожих атак.

