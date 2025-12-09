- Дата публікації
В Україні застосовують аварійні відключення: де сьогодні не діють графіки
Зранку 9 грудня у кількох регіонах України почали запроваджувати аварійні відключення світла. Графіки, які були оприлюднено раніше, не діють.
Про це стало відомо з інформації на сайтах обленерго.
У Полтавській області застосовано графіки аварійних відключень, повідомили в обленерго.
“О 07:57 отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати графіки аварійних відключень в обсязі п’яти черг”, - йдеться у повідомленні.
Також, за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини запроваджено графіки аварійних відключень для 1 - 5 черг.
“Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою під час погодинних, зверніть на це увагу”, - наголосили в компанії.