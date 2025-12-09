ТСН у соціальних мережах

50
1 хв

В Україні застосовують аварійні відключення: де сьогодні не діють графіки

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

© Getty Images

Зранку 9 грудня у кількох регіонах України почали запроваджувати аварійні відключення світла. Графіки, які були оприлюднено раніше, не діють.

Про це стало відомо з інформації на сайтах обленерго.

У Полтавській області застосовано графіки аварійних відключень, повідомили в обленерго.

“О 07:57 отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати графіки аварійних відключень в обсязі п’яти черг”, - йдеться у повідомленні.

Також, за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини запроваджено графіки аварійних відключень для 1 - 5 черг.

“Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою під час погодинних, зверніть на це увагу”, - наголосили в компанії.

Новина доповнюється
50
