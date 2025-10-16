ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
375
1 хв

Жорін зробив невтішний прогноз щодо Куп'янського напрямку

Жорін застеріг, що небезпека для мирних жителів зростає щодня.

Катерина Сердюк
Максим Жорін

На Куп’янському напрямку дуже складна ситуація. На жаль, вона розвивається не в наш бік.

Про це сказав заступник командира Третього армійського корпусу розповів в ефірі День.LIVE.

За його словами, противник значно збільшив глибину ураження. І йдеться не лише про удари по військових, а й по цивільних. Росіяни вже залітають на 50 км углиб.

«Евакуація — це завжди неприємний процес, але до нього треба ставитися надзвичайно серйозно. Тим більше, коли це стосується дітей. Якщо ставитися несерйозно до цієї евакуації, може бути так, що потім ми пошкодуємо, і це буде або втрата людського життя, або ці ж самі діти опиняться в полоні російському», — пояснив Жорін.

Саме тому, наголошує він, не варто нехтувати евакуацією.

Раніше ми писали про те, скільки людей залишається у Куп’янській громаді. Цифра становить дещо менше як 21 тисяча осіб.

«Безпосередньо у Куп’янську у нас обліковується приблизно 680 людей, це враховуючи і лівий і правий берег міста. У громаді трохи більше, ніж 1 500 людей. Працюємо з цими людьми і намагаємося доводити про необхідність евакуації…», — зазначив Андрій Канашевич, голова Купʼянської РДА.

