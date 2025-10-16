Жорін зробив невтішний прогноз щодо Куп'янського напрямку

Максим Жорін

На Куп’янському напрямку дуже складна ситуація. На жаль, вона розвивається не в наш бік.

Про це сказав заступник командира Третього армійського корпусу розповів в ефірі День.LIVE.

За його словами, противник значно збільшив глибину ураження. І йдеться не лише про удари по військових, а й по цивільних. Росіяни вже залітають на 50 км углиб.

«Евакуація — це завжди неприємний процес, але до нього треба ставитися надзвичайно серйозно. Тим більше, коли це стосується дітей. Якщо ставитися несерйозно до цієї евакуації, може бути так, що потім ми пошкодуємо, і це буде або втрата людського життя, або ці ж самі діти опиняться в полоні російському», — пояснив Жорін.

Саме тому, наголошує він, не варто нехтувати евакуацією.

Раніше ми писали про те, скільки людей залишається у Куп’янській громаді. Цифра становить дещо менше як 21 тисяча осіб.

«Безпосередньо у Куп’янську у нас обліковується приблизно 680 людей, це враховуючи і лівий і правий берег міста. У громаді трохи більше, ніж 1 500 людей. Працюємо з цими людьми і намагаємося доводити про необхідність евакуації…», — зазначив Андрій Канашевич, голова Купʼянської РДА.