Живі ялинки більше не в моді: чому дерева зникають з українського ринку

Традиція ставити живу ялинку на Новий рік в Україні поступово відходить у минуле. Цьогорічний сезон продемонстрував чергове падіння як з боку пропозиції від лісгоспів, так і з боку попиту від покупців. Ринок «згортається» п’ятий рік поспіль.

Про це пише Опендатабот.

2025 року Держлісагентство підготувало до реалізації 991 тисячу ялинок. Це на 8% менше, ніж торік, і більш ніж удвічі менше порівняно з довоєнним 2021 роком, коли планували продати понад 2 мільйони дерев.

Проте навіть ці зменшені обсяги виявилися завеликими для нинішнього покупця.

Попит падає швидше за пропозицію:

Станом на середину грудня 2025 року продано лише 39,9 тисячі ялинок.

Це на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Для порівняння масштабів «обвалу»: у 2021 році за сезон було реалізовано понад 445 тисяч дерев. У минулому сезоні (2024 рік) ця цифра становила 153,7 тисячі, а нинішні темпи вказують на те, що фінальний результат буде ще скромнішим.

Де вирощують найбільше святкових дерев

Лідерами з заготівлі новорічних атрибутів залишаються два регіони, які забезпечують третину всієї пропозиції на ринку:

Вінниччина — підготувала 187 тисяч ялинок (19% від загальної кількості). Житомирщина — 142 тисячі дерев (14%).

Житомирська область також утримує першість за площею земель під вирощування хвойних — там під ці потреби відведено 640 гектарів, де росте майже 1,9 мільйона дерев.

Разом зі зниженням інтересу покупців, скорочуються і спеціалізовані плантації. Загальна площа, де в Україні вирощують хвойні для свят, становить 2753,5 гектара. Це на 35% менше, ніж у 2021 році.

У деяких регіонах скорочення виглядає особливо драматично. Наприклад, на Івано-Франківщині площі зменшилися з 9,6 гектарів у 2021 році до критичних 1,7 гектара у 2025-му. Відповідно зменшується і загальний фонд дерев: з 12,4 мільйона у 2021 році до 7,8 мільйона нині.

На тлі зменшення легального ринку фіксують і різкий спад незаконних вирубок. Якщо «чорні лісоруби» не бачать попиту, вони не нищать ліс.

Станом на початок грудня 2025 року зафіксовано лише 34 випадки незаконної заготівлі (третина з них — на Харківщині). Для порівняння, у минулому сезоні таких порушень було майже вдесятеро більше — 328 випадків.

