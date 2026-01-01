Як зберегти зуби здоровими під час свят: проста порада стоматолога, яка врятує вашу емаль

Як зберегти зуби здоровими під час свят / © Credits

Багато людей звикли стежити за фігурою на свята, проте забувають про здоров’я зубів. Стоматологиня розповіла про просту звичку, яку необхідно виконувати щоразу після вживання їжі, аби зберегти зуби здоровими до кінця святкового сезону.

Про це пише The Mirror.

Святкові ласощі та газована вода часто руйнують емаль. Щоб не мати проблем із зубами, стоматологиня Мала Сабхарвал радить впровадити одну просту щоденну звичку.

«Не варто чистити зуби одразу після того, як ви з’їли щось солодке або кисле. Це помилка, яка шкодить емалі. Краще просто прополощіть рот чистою водою і почекайте трохи, щоб зуби мали час відновитися», — радить Мала.

За її словами, цей метод допоможе захистити ваші зуби, адже вода розріджує шкідливі кислоти, які містяться в багатьох продуктах харчування та напоях. Окрім того, це може сприяти зменшенню ерозії емалі та ризику виникнення карієсу.

Як зауважує Мала, найбільшою загрозою для здоровя зубів під час свят є іриски та липкі цукерки, оскільки вони часто виривають пломби та старі коронки. Стоматологиня радить уникати таких ласощів, а якщо ви все ж вирішили з’їсти щось солодке, обов’язково пийте багато води одразу після прийому їжі, щоб змити цукор.

Також важливо відмовитися від постійних солодких перекусів і вживати десерти лише під час основного прийому їжі, завершуючи його склянкою води для захисту емалі.

«Такий самий метод (полоскання рота чистою водою — Ред.) варто застосовувати і після вживання глінтвейну, оскільки кислотність цього напою може пошкодити емаль зубів», — зауважила стоматологиня.

Водночас фахівчиня рекомендує використовувати соломинку, коли ви вживаєте подібні напої, аби зменшити ймовірність появи темних плям на зубах.

