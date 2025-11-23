Рослинний гороскоп друїдів на 23 листопада: Левам — імбир для дії, Близнятам — меліса для спокійних рішень

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

23 листопада — день, коли енергія стає тихішою та більш заземленою. Це час, коли варто прислухатися до інтуїції, не поспішати й дозволити подіям скластися природно. Рослини цього дня несуть символічну підтримку та підказують, де знайти сили та натхнення.

Рослинний гороскоп на 23 листопада 2025 року

Овен — Червоний шафран

Шафран активізує внутрішнє світло. Ви можете відчути бажання діяти або почати щось нове. Сьогодні важливо слухати імпульси — вони правильні.

Телець — Чебрець запашний

Запашний чебрець додає відчуття стабільності. День сприятливий для впорядкування простору, фінансових рішень і внутрішнього заспокоєння.

Близнята — Меліса лимонна

Меліса пом’якшує емоції й підтримує спокійний перебіг думок. Сьогодні добре робити вибір без поспіху, через відчуття комфорту і внутрішньої згоди.

Рак — Ромашка біла

Ромашка дарує теплоту й внутрішній мир. День сприятливий для сімейних справ або створення затишку. Сповільніться — так ви відчуєте набагато більше.

Лев — Імбир свіжий

Свіжий імбир стимулює активність і рішучість. Ви будете сповнені енергії — використайте її для важливих кроків. Але уникайте різких рішень.

Діва — М’ята кучерява

Кучерява м’ята допомагає впорядкувати думки. Вдалий день для аналізу, планування й практичних справ. Невеликі зміни принесуть відчуття полегшення.

Терези — Фіалка запашна

Запашна фіалка повертає баланс. Зниження темпу, невеликі радощі, тиша і комфорт — те, що вам потрібно сьогодні. Уникайте зайвих суперечок.

Скорпіон — Лілія біла

Біла лілія очищує емоційне поле. Ви можете зрозуміти щось важливе про себе або свої стосунки. День підходить для чесних внутрішніх розмов.

Стрілець — Куркума золота

Золота куркума дає витримку й мотивацію. Ви готові рухатись уперед, але робіть це послідовно. Сьогодні не варто стрибати з теми на тему — одна мета принесе результат.

Козоріг — Кедр ліванський

Ліванський кедр надає внутрішнього стрижня. День сприятливий для рішень у роботі, планування та зосередженості на довгострокових цілях.

Водолій — Лемонграс тонкий

Тонкий лемонграс робить сприйняття легшим. Ви можете знайти нестандартну ідею або новий шлях там, де здавалось складно.

Риби — Лаванда шовкова

Шовкова лаванда приносить душевний комфорт і м’яке натхнення. Добре зайнятись творчістю або тихими ритуалами — вони очистять думки.

23 листопада — день природної м’якості. Робіть кроки повільно, пийте теплі настої, оточуйте себе затишком і не тисніть на себе. Саме так народжується правильний рух уперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

