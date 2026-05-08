Чи є загроза з боку Білорусі: в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Ситуація на північному кордоні України залишається під пильним наглядом прикордонників. Попри відсутність значного скупчення ударних угруповань ворога безпосередньо біля кордону, Росія продовжує використовувати територію Білорусі для технологічної підтримки своїх атак та психологічного тиску.

Про це розповів ефірі День.LIVE речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Одним із найбільш резонансних інцидентів останнього часу став заліт повітряної кулі з території Білорусі в межах Київської області. Як виявилося, цей засіб використовується окупантами не для розвідки, а для координації ударів.

«Ця куля, фактично, вона несла ретранслятор, який підсилював сигнал для російських повітряних засобів, якими ворог саме в той час атакував Україну. Такі засоби Білорусь, на жаль, розміщує і стаціонарні на напрямку нашого кордону, а тут ще й побачили застосування повітряних засобів. Цей ретранслятор якраз допомагає ворожим безпілотникам Росії зробити більший вплив для обстрілу по території України», — наголосив Демченко.

Окрім повітряних куль, прикордонники за останні дні фіксували кілька прольотів вертольотів вздовж кордону по білоруській території.

Розбудова військової інфраструктури: затишшя перед бурею?

Речник ДПСУ зауважив, що хоча переміщення важкої техніки чи нарощення підрозділів наразі не відмічається, інфраструктура в Білорусі продовжує активно розвиватися. Мова йде про військові полігони, бази та логістичні шляхи.

«Білорусь продовжує підтримувати в цілому Росію. Звісно, що і в будь-який момент Росія також може використати це в подальшому, якщо прийме рішення перекинути на територію Білорусі додаткові свої сили. Ми мирний народ, але ж ми пам’ятаємо початок повномасштабного вторгнення», — зазначив Демченко.

Він підкреслив, що Білорусь залишається майданчиком, який Росія може вільно використовувати для провокацій або повторного наступу. Історичний досвід показує, що ворог здатний швидко змінювати чисельність свого контингенту в сусідній країні.

«Щодо майданчика — це та територія, яку Росія може вільно використовувати, якщо для себе прийме рішення повторно здійснити вторгнення саме з території Білорусі. Бо ще в 2022-2023 роках, навіть коли ворога було відкинуто за межі нашого кордону на окремих напрямках, на території Білорусі знаходилося від 10 до 12 тисяч російських військових», — заявив речник ДПСУ.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують відстежувати ситуацію на білоруському напрямку та фіксують ознаки розвитку інфраструктури й логістичних можливостей. Йдеться, зокрема, про активність, яка потенційно може бути використана у взаємодії з РФ.

Раніше Жорін заявив, що наразі реальної загрози нового наступу з боку Білорусі немає, оскільки там не сформовано достатнього ударного угруповання військ.

