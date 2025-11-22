Путін може приїхати на окуповані території України: подробиці

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін може здійснити візит до тимчасово окупованих територій України до кінця 2025 року.

Про це повідомив прессекретар президента Дмитро Песков, передають пропогандистські російські ЗМІ.

«Путін може відвідати нові регіони до кінця року» — зазначив Песков.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов раніше заявляв, у президента РФ Володимира Путіна існують двійники, яких використовують, щоб зекономити час лідера держави-агресорки чи зберегти його життя.

Також повідомлялося, російський «фюрер» Володимир Путін та кремлівські посадовці продовжують заявляти, що вимоги РФ щодо України принципово не змінилися від часів саміту на Алясці у серпні 2025-го. Ба більше — на сьогоднішній день Москва не запропонувала жодних змін щодо своєї давньої позиції.

У Росії продовжують стверджувати, що вони «повністю відкриті» до мирних переговорів та нібито прагне, щоб переговори «увінчалися успіхом». Однак разом з цим речник диктатора Дмитро Пєсков цинічно заявляє, що дії російських окупантів та удари РФ це «примус» Володимира Зеленського до «мирного вирішення».