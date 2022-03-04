Російська армія обстріляла курортну Затоку

Прилетіло в одну з будівель, потерпілих немає.

Російські військові 3 березня здійснили ракетний обстріл в курортному селищі Затока та в селі Біленьке Одеської області.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

В Затоці окупанти поцілили в будівлю, яку звели під готель. Ніхто не загинув. У Біленькому осколками поранило одного військового, один загинув. Крім того, 330 мешканців села евакуювали через загрозу повторних обстрілів.

Пораненого військового шпиталізували у важкому стані. Стабілізувати стан чоловіка медикам вдалося за кілька годин. Він у стані середньої тяжкості перебуває у шпиталі.