Білий дім просить Конгрес виділити 10 мільярдів доларів для України

Гроші хочуть витратити на навчання українських військових, захист української системи електропостачання.

Білий дім просить Конгрес США схвалити виділення 10 мільярдів доларів на підтримку України.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Це рішення можуть ухвалити після 11 березня. В адміністрації Байдена також наголосили на невідкладній необхідності надання допомоги Україні через російське вторгнення.

Ці гроші мають витрати на навчання українських військових, захист української системи електропостачання, посилення засобів кіберзахисту та додаткові санкції проти Кремля.

Загалом наразі мовиться про виділення більш ніж 32 мільярдів доларів на допомогу Україні у її протистоянні з Росією та на додаткові заходи щодо боротьби з пандемією COVID-19.