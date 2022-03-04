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Білий дім просить Конгрес виділити 10 мільярдів доларів для України

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Білий дім просить Конгрес виділити 10 мільярдів доларів для України

УНІАН

Гроші хочуть витратити на навчання українських військових, захист української системи електропостачання.

Білий дім просить Конгрес США схвалити виділення 10 мільярдів доларів на підтримку України.

Про це повідомляє "Голос Америки". 

Це рішення можуть ухвалити після 11 березня. В адміністрації Байдена також наголосили на невідкладній необхідності надання допомоги Україні через російське вторгнення.

Ці гроші мають витрати на навчання українських військових, захист української системи електропостачання, посилення засобів кіберзахисту та додаткові санкції проти Кремля.

Загалом наразі мовиться про виділення більш ніж 32 мільярдів доларів на допомогу Україні у її протистоянні з Росією та на додаткові заходи щодо боротьби з пандемією COVID-19.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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