- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 565
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві помітили скупчення поліції та вибухотехніків: що сталося
Правоохоронці пояснили, що відбувається на столичній Оболоні.
У Києві під вечір помітили скупчення поліції в одному зі спальних районів міста. В Мережі пишуть, що на Оболоні, на вулиці Архипенка, 10 перебувають багато поліцейських та автомобіль вибухотехнічної служби.
Як повідомили ТСН.ua у поліції Києва, в будинку за вказаною адресою тривають слідчі дії.
«Фахівці оглядають помешкання на наявність вибухонебезпечних предметів», — повідомили правоохоронці.
У Києві помітили скупчення поліції та вибухотехніків: що сталося (5 фото)
Раніше повідомлялося, що в Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка.