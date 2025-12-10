У Києві помітили скупчення поліції та вибухотехніків: що сталося

Тривожний вечір на столичній Оболоні

У Києві під вечір помітили скупчення поліції в одному зі спальних районів міста. В Мережі пишуть, що на Оболоні, на вулиці Архипенка, 10 перебувають багато поліцейських та автомобіль вибухотехнічної служби.

Як повідомили ТСН.ua у поліції Києва, в будинку за вказаною адресою тривають слідчі дії.

«Фахівці оглядають помешкання на наявність вибухонебезпечних предметів», — повідомили правоохоронці.

