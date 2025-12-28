ТСН у соціальних мережах

1264
1 хв

Тягнули по снігу: у Києві жорстко затримали чоловіка — що відомо

Мешканці стверджують, що під час затримання застосовували газ та шокери.

У Мережі повідомляють про жорстке затримання чоловіка на вулиці Мрії у Шевченківському районі Києва. На опублікованих кадрах видно, що людину тягнуть по снігу до мікроавтобуса.

Жінки намагаються зупинити процес затримання і повідомляють, що проти них застосовувала газ та електрошокери.

У поліції Києва ТСН.ua розповіли, що під час перевірки документів на вулиці Мрії дільничні поліцейські виявили чоловіка, який перебував у розшуку.

«Чоловік поводив себе агресивно. Згодом відбулася бійка, під час якої один з учасників забризкав співробітників ТЦК газом. Згодом чоловіка 1989 року народження затримали (саме його тягнули до мікроавтобуса — ред.) та доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК)», — розповіли ТСН.ua у поліції Шевченківського району.

У поліції пояснюють, що коли правоохоронці виконують перевірку документів на вулиці, то у громадян це зазвичай викликає негативні емоції та обурення. А у цьому випадку, чоловік спровокував бійку посеред вулиці.

«Під час доправлення чоловіка до РТЦК співробітники поліції не використовували ні газ, ні електрошокери», — повідомили ТСН.ua у поліції Шевченківського району.

