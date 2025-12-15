Ірина Горова відповіла на чутки про роман з 27-річним репером і розсекретила свої справжні стосунки

Ірина Горова / © instagram.com/gorovaya_irina

Реклама

Українська продюсерка Ірина Горова прокоментувала чутки про роман з репером OTOY і заговорила про свої справжні стосунки.

Знаменитість зазвичай уникає того, аби щось розповідати про особисте життя. А це, тим часом, породжує чимало пліток. Ба більше, Ірині Горовій встигли навіть приписати роман з підопічним, 27-річним репером OTOY. Продюсерка на проєкті "Ранок у великому місті" запевняє, що стосунки між ними лише робочі, й не більше. Окрім того, Горова насправді дивується таким пліткам, оскільки OTOY навіть молодший за її доньку.

"Господи, ну, ні! Він молодший за мою доньку! Просто, коли працюєш з артистом, ти в нього, як у сутність закохуєшся. Це так само, як сказати, що я сплю з Надею Дорофєєвою. Але OTOY я люблю! Кохаю як артиста винятково!" – говорить продюсерка.

Реклама

Ірина Горова та OTOY / © instagram.com/gorovaya_irina

Проте Ірина Горова все ж таки зізнається, що вже тривалий час не самотня та перебуває в стосунках. Щоправда, подробиці розкривати вона не стала. Продюсерка говорить, що не надто любить ділитися особистим життям.

"Я так не люблю на цю теми говорити, але стосунки є", - додала продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова висловилась про кар'єру співачки Насті Каменських та продюсера Потапа за кордоном. Знаменитість розкрила, чому вони її не можуть там побудувати.