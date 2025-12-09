Горова розкрила, чому Каменських і Потап не можуть побудувати кар'єру за кордоном: "Це хибний шлях"

Потап, Настя Каменських та Ірина Горова

Реклама

Українська продюсерка Ірина Горова розкрила, чому скандальні артисти Потап та Настя Каменських не можуть побудувати кар'єру за кордоном.

Виконавці проживають за межами України. Наразі саме за кордоном вони намагаються розвивати кар'єру. Ірина Горова в інтерв'ю "Економічній правді" зізнається, що стежить за їхніми спробами. На думку Горової, Потапу та Каменських не вдається побудувати кар'єру за кордоном, оскільки "на них там не чикають".

"Звичайно, я спостерігаю, намагаюся спостерігати за всіма. Час покаже. Вони вже давно намагаються, але це навіть залежить не від них. На нас не чекають там. Ну, не чекають. Більш того, мені здається, поки ми не знайдемо щось таке, що буде цікаве світу, просто бути умовно а ля американцями, а ля британцями й не мати нічого українського – мені здається, так не вийде", - говорить Горова.

Реклама

Потап та Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Продюсерка говорить, що кожен музичний ринок унікальний і при цьому перенасичений локальними артистами. Тим часом українським співакам, які хочуть досягнути успіхів за кордоном, варто винайти власну унікальну родзинку, яка б при цьому не відокремлювала їх від України.

"Кожен ринок зберіг свою ідентичність. Всі ринки точно відрізниш. А коли всі намагаються бути а ля американцями, а ля британцями - це хибний шлях. Треба, щоб щось було таке, що буде цікаво продюсерам, лейблам, стримінговим платформам із нашими артистами. Ось щось потрібно знайти", - підсумувала знаменитість.

Тим часом Настя Каменських та Потап, схоже, вирішили поступово перебиратися за кордон. Артисти позбуваються будинку під Києвом.