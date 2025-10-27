Юрій Ткач прокоментував чутки про поповнення в родині та чи дійсно його дружина вагітна

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Реклама

Відомий український гуморист та капітан шоу «Я люблю Україну» Юрій Ткач прокоментував чутки щодо можливої вагітності дружини Вікторії.

Так, ще у липні цього року подружжю неочікувано приписали майбутнє поповнення в родині. Річ у тому, що дружина шоумена опублікувала фото з гендер-паті та неоднозначно підписала його. Врешті, Ткач розставив усі крапки над «і». Зірка пояснив, що насправді на подію його родина прийшла як гості, а не як винуватці свята. Тож Вікторія не вагітна.

«Поповнення залежить від Бога. Але тут була історія, що хтось із наших друзів чи дружина запостили фотосесію з гендер-паті, куди нас запросили. Ми не думали, що це так рознесеться. Люди зрозуміли по-своєму», — розповів ведучий у коментарі «Тур зірками».

Реклама

Юрій Ткач з родиною / © instagram.com/yuriy_tkach

До того ж чутки одразу спростовуються, якщо поглянути на фото Вікторії у неї в Instagram. Там на серії останніх фото з відпочинку у дружини Юрія не видніється жодного округлого животика. Натомість одразу помітно, як кардинально схудла дівчина. Своєю чергою Ткач поділився, що поки вони не замислювалися про другу дитину.

«Не скажу, що ми обговорюємо це питання, але віддаємо все на розсуд долі. Як буде — так і буде», — наголосив шоумен.

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик заговорила про нові стосунки й весілля. Артистка поділилася мріями на майбутнє.