ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
587
Час на прочитання
2 хв

Юрій Ткач прокоментував чутки про поповнення в родині та чи дійсно його дружина вагітна

Подружжя відвідало гендер-паті та заінтригувало юзерів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Юрій Ткач з дружиною

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Відомий український гуморист та капітан шоу «Я люблю Україну» Юрій Ткач прокоментував чутки щодо можливої вагітності дружини Вікторії.

Так, ще у липні цього року подружжю неочікувано приписали майбутнє поповнення в родині. Річ у тому, що дружина шоумена опублікувала фото з гендер-паті та неоднозначно підписала його. Врешті, Ткач розставив усі крапки над «і». Зірка пояснив, що насправді на подію його родина прийшла як гості, а не як винуватці свята. Тож Вікторія не вагітна.

«Поповнення залежить від Бога. Але тут була історія, що хтось із наших друзів чи дружина запостили фотосесію з гендер-паті, куди нас запросили. Ми не думали, що це так рознесеться. Люди зрозуміли по-своєму», — розповів ведучий у коментарі «Тур зірками».

Юрій Ткач з родиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Юрій Ткач з родиною / © instagram.com/yuriy_tkach

До того ж чутки одразу спростовуються, якщо поглянути на фото Вікторії у неї в Instagram. Там на серії останніх фото з відпочинку у дружини Юрія не видніється жодного округлого животика. Натомість одразу помітно, як кардинально схудла дівчина. Своєю чергою Ткач поділився, що поки вони не замислювалися про другу дитину.

«Не скажу, що ми обговорюємо це питання, але віддаємо все на розсуд долі. Як буде — так і буде», — наголосив шоумен.

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Вікторія Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик заговорила про нові стосунки й весілля. Артистка поділилася мріями на майбутнє.

Дата публікації
Кількість переглядів
587
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie