Хто поїде на переговори до Маямі замість Єрмака: журналісти дізналися прізвище представника України

Хто поїде на переговори до Маямі / © Getty Images

Україну на переговорах із представниками команди президента США Дональда Трампа у Маямі все ж таки представлятиме секретар РНБО Рустем Умеров.

Про це повідомив журналіст Крістофер Міллер.

За його словами, Умеров планує зустрітися з американськими посланцями вже цього вікенду, попри відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки до Маямі, де він мав очолити українську делегацію на переговорах щодо умов можливого мирного плану для України.

Очікувалося, що Єрмак прибуде до США разом із кількома радниками президента Володимира Зеленського, щоб провести зустріч із посланцями Трампа — бізнесменом Стівом Віткоффом та колишнім старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером.

Раніше повідомлялось, що 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.